Microsoft провела презентацию в честь 20-летия Xbox

В частности, пользователи консолей Microsoft смогут сыграть во все игры серии Max Payne и F.E.A.R. на консолях Xbox Series X|S и Xbox One. Кроме того, добавилась поддержка Dead or Alive Ultimate, Star Wars: Jedi Knight II, Star Wars: Starfighter и франшизы Otogi. Отмечается, что все игры будут поддерживать частоту в 60 кадров в секунду.

Кроме того, компания запустила бесплатную бета-версию игры Halo Infinite Multiplayer. Она представляет собой шутер от первого лица и рассказывает о приключениях Мастера Чифа.