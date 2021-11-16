МИД: Заявления о якобы причастности РФ к миграционному кризису - ложь

Недавнее заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Россия якобы причастна к миграционному кризису на белорусско-польской границе, является неприкрытой ложью. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся", - цитирует слова министра иностранных дел ТАСС.

Лавров подчеркнул, что подобные заявления произносятся уже не в первый раз, однако ни единого факта в их доказательство до сих пор приведено не было.