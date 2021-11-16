Минфин повысил минимальные цены на водку и коньяк

Новости

В Канаде более 270 человек застряли в автомобилях на трассе из-за оползней 02:37
Аудиторы посчитали невыплаченные врачам зарплаты из средств ОМС 02:05
В США пятеро подростков пострадали в результате стрельбы возле школы 01:56
Байден подписал план развития инфраструктуры США на 1,2 трлн долларов 01:35
Рублев обыграл Циципаса на Итоговом турнире АТР 01:14
Для химвойск разрабатывают новую разведмашину с беспилотником 15.11.2021
Лукашенко и Меркель по телефону обсудили миграционный кризис 15.11.2021
Сенаторы предложили маркировать метанол цветом и запахом 15.11.2021
Путин обсудил с Лукашенко транзит газа 15.11.2021
Карпин заявил, что может покинуть сборную перед стыковыми матчами 15.11.2021
Шойгу: Фильм "Небо" показал мужество и самоотверженность наших летчиков 15.11.2021
В Башкирии QR-коды будут требовать при заселении в гостиницы 15.11.2021
Сенатор: Указ Путина поддержит 500 тысяч живущих в Донбассе россиян 15.11.2021
СК проверит видео с истязаниями постояльцев дома престарелых в Мытищах 15.11.2021
ФТС выявила более 55 тысяч тонн товаров с нарушениями из Казахстана 15.11.2021
Прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-главе Раменского района 15.11.2021
Задержанных в Польше журналистов RT France оштрафовали 15.11.2021
Цены на газ в Европе выросли на фоне действий "Газпрома" 15.11.2021
Слова польского генерала о возможном вторжении в Беларусь назвали позором 15.11.2021
Макрон изменил оттенок синего на флаге Франции 15.11.2021
"Ростелеком" не выявил сбоев в ходе переписи населения 15.11.2021
Прокурор попросил шесть лет колонии для студентки, сбившей детей в Солнцево 15.11.2021
Путин указал утвердить перечень документов для строительства 15.11.2021
ЦИК Ливии отклонил заявку сына Каддафи на участие в президентских выборах 15.11.2021
Минск: "Звезды седьмого неба" откроют кинофестиваль "Лістападзік" 15.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
16.11.2021 03:10
Рубрика: Экономика

Минфин повысил минимальные цены на водку и коньяк

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8610)
Минфин предложил установить новые минимальные розничные цены на алкоголь крепостью более 28 градусов. На фоне роста стоимости сырья оставлять их прежними - значит, ставить под угрозу легальный бизнес.

Так, минимальную цену на бутылку объемом 0,5 литра водки минфин предлагает повысить на 12 рублей (7,4%): с 243 до 261 рубля. Минимальная цена на коньяк может вырасти на 34 рубля (7,6%): с 446 до 480 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
В Роскачестве предупредили о дефиците вина на мировом рынке

С помощью минимальных цен государство борется с нелегальным алкоголем. Они устанавливаются на крепкий алкоголь, а также игристые вина. Рассчитываются цены с учетом затрат на сырье и производство, акцизов, инфляции. Сейчас наблюдается удорожание практически всех компонентов для выпуска алкоголя в среднем на 20-25%. А по отдельным позициям рост цен составил 100-150%. Кроме того, растут цены на сырье, поясняет минфин. По этой причине ведомство предлагает повысить минимальную цену на этиловый спирт с 59 до 63 рублей за литр.

По оценке руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, по минимальной цене в магазинах продается около 15% водки, еще около 60% - чуть выше минимальной цены. Минимальные цены могут позволить себе держать только вертикально интегрированные холдинги, у которых производство начинается еще с выращивания пшеницы. Но таких производителей на рынке мало. Большинство покупают готовый спирт и, чтобы зарабатывать на бутылке хотя бы 10-15 рублей, вынуждены продавать продукцию по чуть более высокой цене.

Между тем рост цен на алкоголь прогнозируется и на мировом рынке. Из-за энергокризиса (а также роста цен на алюминий и европоддоны) европейские вина могут вырасти в цене на 30%. Из-за чего поставки европейских вин могут сократиться. Уже сейчас на рынке ощущается дефицит вин более чем 5 млн литров. Эту нишу отчасти могут занять недорогие российские вина по 300-400 рублей, считают в Роскачестве. При этом доля европейских вин в общем объеме импорта в Россию составляет более 70%.

Экономика Товары и цены Правительство Минфин Алкоголь и табак Госрегулирование оборота алкоголя

Главное сегодня

Путин дал поручения в сфере транспорта. Главное
Путин подписал указ о гуманитарной помощи ДНР и ЛНР
Счетная палата указала на недостатки системы ОМС
Володин: Регионы и эксперты обсудят поправки о введении QR-кодов
В Гидрометцентре пообещали теплый декабрь
Самозанятые получили возможность торговать на крупных маркетплейсах
Есть ли смысл платить за электроэнергию по разным тарифам днем и ночью