Минфин повысил минимальные цены на водку и коньяк

Минфин предложил установить новые минимальные розничные цены на алкоголь крепостью более 28 градусов. На фоне роста стоимости сырья оставлять их прежними - значит, ставить под угрозу легальный бизнес.

Так, минимальную цену на бутылку объемом 0,5 литра водки минфин предлагает повысить на 12 рублей (7,4%): с 243 до 261 рубля. Минимальная цена на коньяк может вырасти на 34 рубля (7,6%): с 446 до 480 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.

С помощью минимальных цен государство борется с нелегальным алкоголем. Они устанавливаются на крепкий алкоголь, а также игристые вина. Рассчитываются цены с учетом затрат на сырье и производство, акцизов, инфляции. Сейчас наблюдается удорожание практически всех компонентов для выпуска алкоголя в среднем на 20-25%. А по отдельным позициям рост цен составил 100-150%. Кроме того, растут цены на сырье, поясняет минфин. По этой причине ведомство предлагает повысить минимальную цену на этиловый спирт с 59 до 63 рублей за литр.

По оценке руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, по минимальной цене в магазинах продается около 15% водки, еще около 60% - чуть выше минимальной цены. Минимальные цены могут позволить себе держать только вертикально интегрированные холдинги, у которых производство начинается еще с выращивания пшеницы. Но таких производителей на рынке мало. Большинство покупают готовый спирт и, чтобы зарабатывать на бутылке хотя бы 10-15 рублей, вынуждены продавать продукцию по чуть более высокой цене.

Между тем рост цен на алкоголь прогнозируется и на мировом рынке. Из-за энергокризиса (а также роста цен на алюминий и европоддоны) европейские вина могут вырасти в цене на 30%. Из-за чего поставки европейских вин могут сократиться. Уже сейчас на рынке ощущается дефицит вин более чем 5 млн литров. Эту нишу отчасти могут занять недорогие российские вина по 300-400 рублей, считают в Роскачестве. При этом доля европейских вин в общем объеме импорта в Россию составляет более 70%.