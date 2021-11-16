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16.11.2021 23:52
Рубрика: В мире

Минобороны Турции уклонилось от комментариев о размещении С-400

Министр обороны Турции Хулуси Акар уклонился от прямого ответа на вопросы депутатов парламента страны по поводу местонахождения закупленные у России зенитно-ракетных комплексов С-400.

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"Вы спрашиваете, где сейчас С-400​​​. Разве произошла воздушная атака, при которой мы не использовали С-400? - цитирует РИА Новости реплику министра. - Все должны знать, что С-400 будут использоваться в нужном месте и в нужное время".

При этом он выразил готовность разъяснить всем желающим "необоснованность претензий США по вопросу С-400, которые являются системами оборонного назначения и будут задействованы Турцией точно так же, как используются комплексы С-300, находящиеся на вооружении других стран НАТО".

Напомним, что в 2019 году Россия поставила Турции четыре дивизиона системы ПВО-ПРО С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов, а летом этого года президент Турции Тайип Эрдоган заявил о желании Анкары приобрести еще полк С-400.

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