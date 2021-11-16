Минздрав предложил платить медикам по 200 рублей за каждого вакцинированного

"Совокупный размер выплаты в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), составляет 200 рублей за одного вакцинированного", - говорится в пояснительной записке к документу.

Так, медик, проконсультировавший гражданина перед вакцинацией, получит 60 рублей. За осмотр перед или после первой прививки врачи будут получать 40 рублей, за сам укол - 30 рублей. За осмотр перед вакцинацией вторым компонентом предусмотрена выплата в 40 рублей, за укол - 30.

Если пациент предпочел однокомпонентный препарат, то выплата будет распространяться иным образом. В этом случае за консультацию врачу заплатят 90 рублей, за осмотр - 60 рублей, за укол - 50 рублей.