Зарегистрирован 15.11.2021 № 65825

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 15.11.2021 г.

Вступает в силу с 16 ноября 2021 г.

В соответствии с подпунктом "и" пункта 4 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7932; Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 10 ноября 2021 г., № 0001202111100006), приказываю:

1. Утвердить Порядок предоставления гражданину услуги по печати на бумажном носителе сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), сформированного в виде электронного документа в автоматическом режиме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Министр М.А.Мурашко





Приложение 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2021 г. № 1052н





Порядок предоставления гражданину услуги по печати на бумажном носителе сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), сформированного в виде электронного документа в автоматическом режиме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг

I. Общие положения

1. Предоставление в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) гражданину услуги по печати на бумажном носителе сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), сформированного в виде электронного документа в автоматическом режиме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"1 (далее соответственно - услуга, Сертификат, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется:

1) в окнах приема и выдачи документов, посредством заполнения работниками многофункционального центра заявления о предоставлении гражданину услуги по печати на бумажном носителе сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), сформированного в виде электронного документа в автоматическом режиме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (рекомендуемый образец приведен в приложении № 1 к настоящему порядку) (далее - Заявление) с использованием автоматизированного рабочего места работника многофункционального центра для формирования Сертификата посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) на основании данных информационного ресурса учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее соответственно - автоматизированное рабочее место оператора "Генерация сертификата COVID-19", информационный ресурс) по форме, предусмотренной приложением № 5 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2021 г. № 1053н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65824 ), и печати Сертификата или формирования в автоматическом режиме в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) уведомления о невозможности формирования в виде электронного документа в автоматическом режиме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), для печати (рекомендуемый образец приведен в приложении № 2 к настоящему Порядку) (далее -Уведомление);

2) в секторе пользовательского сопровождения, созданном в многофункциональном центре в соответствии с пунктом 7(1) и подпунктом "в" пункта 8 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 2 (далее - сектор пользовательского сопровождения), посредством самостоятельного обращения заявителя к Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций), при наличии у него подтвержденной учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и печати на бумажном носителе Сертификата, в том числе с использованием консультационной и организационно-технической поддержки работниками многофункционального центра.

2. Заявителями на предоставление услуги являются физические лица -совершеннолетние граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства либо их законные или уполномоченные представители (далее - заявитель).

3. Плата за предоставление услуги в многофункциональном центре не взимается.

4. Услуга предоставляется в многофункциональном центре в день обращения заявителя за предоставлением услуги.

5. Предоставление услуги осуществляется в многофункциональном центре в соответствии с графиком (режимом) работы многофункционального центра, территориально-обособленного структурного подразделения (офиса) многофункционального центра.





II. Предоставление услуги в окнах приема и выдачи документов многофункционального центра

6. Для предоставления услуги заявитель предъявляет работнику многофункционального центра:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя, ранее предъявлявшийся при проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) оказании медицинской помощи при заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

2) страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя (при наличии);

3) документ, удостоверяющий личность законного или уполномоченного представителя;

4) документы, подтверждающие право законного или уполномоченного представителя действовать от имени лица, сертификат которого подлежит печати;

5) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащий электронный носитель информации (далее - заграничный паспорт) (предъявляется в случае, если заявителю требуется экземпляр Сертификата на английском языке, при этом в заявлении необходимо указывать сведения, содержащиеся в заграничном паспорте, включая фамилию, имя заявителя, на английском языке, а также сведения о заграничном паспорте);

6) полис обязательного медицинского страхования (при наличии).

7. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются:

1) отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя, в том числе законного или уполномоченного представителя;

2) отсутствие документов, подтверждающих право законного или уполномоченного представителя действовать от имени лица, Сертификат которого подлежит печати;

3) предъявление заявителем документов, срок действия которых на момент обращения за предоставлением услуги, истек;

4) предоставление документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, повреждения, которые не позволяют прочитать текст документа и однозначно истолковать его содержание.

8. При предоставлении услуги работник многофункционального центра:

1) устанавливает личность заявителя;

2) проверяет полномочия в случае обращения законного или уполномоченного представителя;

3) возвращает заявителю документы и отказывает в предоставлении услуги в случае выявления оснований для отказа в предоставлении услуги, предусмотренных пунктом 7 настоящего порядка;

4) осуществляет ввод сведений о заявителе посредством обращения к автоматизированному рабочему месту оператора "Генерация сертификата COVID-19" (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, согласно приложению № 3 к настоящему порядку, страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) и/или номер полиса обязательного медицинского страхования (при наличии), реквизиты заграничного паспорта в случае, если заявителю требуется экземпляр Сертификата на английском языке;

5) заполняет форму заявления посредством обращения к автоматизированному рабочему месту оператора "Генерация сертификата COVID-19";

6) распечатывает Заявление для проверки заявителем заполненных в соответствии с предъявленными им документами и сведениями обязательных полей и его подписания;

7) осуществляет поиск Сертификата по введенным сведениям посредством автоматизированного рабочего места оператора "Генерация сертификата COVID-19";

8) в случае наличия информации о сформированном в автоматическом режиме в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) Сертификата:

а) распечатывает Сертификат на бумажном носителе;

б) делает отметку в Заявлении о выдаче распечатанного Сертификата;

9) в случае отсутствия информации о сформированном в автоматическом режиме в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) Сертификате:

а) распечатывает Уведомление на бумажном носителе;

б) делает отметку в Заявлении о выдаче Уведомления.

10) при выдаче заявителю результата предоставления услуги:

а) предлагает заявителю проставить на Заявлении подпись о получении распечатанного Сертификата или уведомления;

б) выдает заявителю распечатанный Сертификат или Уведомление (заверение работником многофункционального центра сертификата или Уведомления не требуется).

11) в случае отсутствия информации о сформированном в автоматическом режиме в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) Сертификате информирует заявителя о возможности направления обращения (жалобы):

а) в случае, если заявителю была оказана медицинская помощь при заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), или проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья:

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья в письменном или электронном виде, в том числе посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг;

посредством платформы обратной связи Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) самостоятельно или с помощью работника многофункционального центра в секторе пользовательского сопровождения многофункционального центра (при наличии у заявителя учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

б) в случае, если заявителю была оказана медицинская помощь при заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), или проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в медицинских организациях, не подведомственных органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья:

в Министерство здравоохранения Российской Федерации в письменном виде;

посредством платформы обратной связи Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)" самостоятельно или с помощью работника многофункционального центра в секторе пользовательского сопровождения многофункционального центра (при наличии у заявителя учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

9. Хранение запросов, сформированных в целях получения услуги, осуществляется многофункциональным центром не менее чем в течение 1 года в соответствии с утвержденным в многофункциональном центре порядком.

10. Многофункциональный центр осуществляет учет предоставленных услуг заявителям в соответствии с утвержденным в многофункциональном центре порядком.





III. Оказание работником многофункционального центра в секторе пользовательского сопровождения консультационной и организационно-технической поддержки заявителя при работе с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций)

11. Работник многофункционального центра при оказании в секторе пользовательского сопровождения консультационной и организационно-технической поддержки заявителю при работе с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций):

1) уточняет наличие у заявителя подтвержденной учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

2) предлагает заявителю пройти процедуру регистрации в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме"3 в случае отсутствия у заявителя подтвержденной учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

3) при наличии у заявителя подтвержденной учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):

а) информирует заявителя о возможности:

предоставления консультационной и организационно-технической поддержки при работе с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций) и уточняет необходимость ее предоставления;

получения Сертификата на бумажном носителе самостоятельно посредством печати его из личного кабинета на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) с использованием компьютера и копировально-множительной техникой многофункционального центра;

б) сопровождает заявителя к рабочему месту, расположенному в секторе пользовательского сопровождения, поясняет возможность печати Сертификата в целях самостоятельного получения заявителем Сертификата с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). При некорректном использовании оборудования оказывает консультационную и организационно-техническую поддержку;

в) информирует о том, что требуется проверить и (или) внести сведения о заграничном паспорте в случае необходимости самостоятельного получения заявителем Сертификата на английском языке;

г) осуществляет консультационную поддержку, в том числе предлагает пройти авторизацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), зайти в личный кабинет и осуществить поиск Сертификата и его печать посредством копировально-множительной техники многофункционального центра при обращении заявителя за помощью;

д) информирует о необходимости удаления электронных образов документов заявителя в случае сохранения на компьютере сектора пользовательского сопровождения и выходе из личного кабинета на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) после завершения работы;

е) информирует о том, что заверение работником многофункционального центра распечатанного Сертификата или Уведомления не требуется;

4) при отсутствии информации о Сертификате в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) информирует заявителя о возможности направления обращения (жалобы):

а) в случае, если заявителю была оказана медицинская помощь при заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), или проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъекта Российской Федерации:

в орган исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъекта Российской Федерации в письменном или электронном виде, в том числе посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг;

посредством платформы обратной связи Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) самостоятельно или с помощью работника многофункционального центра в секторе пользовательского сопровождения многофункционального центра (для этого у заявителя должна быть учетная запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

б) в случае если заявителю была оказана медицинская помощь при заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), или проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в медицинских организациях, не подведомственных органу исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъекта Российской Федерации:

в Министерство здравоохранения Российской Федерации в письменном виде;

посредством платформы обратной связи Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) самостоятельно или с помощью работника многофункционального центра в секторе пользовательского сопровождения многофункционального центра (для этого у заявителя должна быть учетная запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

5) при необходимости оказывает консультационную помощь по направлению обращения посредством платформы обратной связи Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);

6) после завершения работы заявителя осуществляет учет оказания услуги в секторе пользовательского сопровождения в порядке, установленном в многофункциональном центре.

12. Осуществление работником многофункционального центра любых действий в личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) не допускается.

IV. Действия заявителя в секторе пользовательского сопровождения в случае самостоятельного обращения на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) при наличии подтвержденной учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)

13. Заявитель самостоятельно осуществляет следующие действия:

1) ввод своих учетных данных (логин и пароль) для входа в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

2) поиск информации о сформированном в автоматическом режиме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) Сертификате;

3) проверка и (или) внесение сведений о заграничном паспорте;

4) вывод на печать Сертификата посредством копировально-множительной техники многофункционального центра;

5) при отсутствии информации о Сертификате в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) направляет обращение (по желанию):

а) на платформу обратной связи Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);

б) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья в электронном виде, в том числе посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг;

6) выход из личного кабинета на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) путем нажатия клавиши "Выйти";

7) удаление электронных образов всех сохраненных документов.

1 Положение о федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. № 861 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 44, ст. 6274; 2021, № 37, ст. 6498).

2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7932; 2021, № 28, ст. 5542.

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2011 № 977 "О федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7284; 2021, № 27, ст. 5371).













Приложение № 3 к Порядку выдачи Сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2021 г. № 1052н





Перечень документов, удостоверяющих личность заявителя, возможных для предъявления работнику многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг для печати сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), сформированного в виде электронного документа в автоматическом режиме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"

1. Паспорт гражданина Российской Федерации.

2. Паспорт гражданина СССР образца 1974 года (при наличии в нем фотографий по достижении установленного возраста - 25 и 45 лет).

3. Основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, если он имеет отметку органа внутренних дел Российской Федерации о выезде на постоянное место жительства в иностранное государство или отметку дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации о принятии на консульский учет в связи с постоянным проживанием на территории иностранного государства.

4. Документ, заменяющий паспорт гражданина, выданный уполномоченным государственным органом:

удостоверение личности военнослужащего (для лиц, проходящих военную службу);

удостоверение личности моряка;

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (по форме 2П);

5. Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

6. Удостоверение беженца.

7. Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации, выдаваемое дипломатическим представительством, консульским учреждением, либо постом иммиграционного контроля, или территориальным органом миграционной службы.

8. Документы, удостоверяющие личность лица без гражданства в Российской Федерации:

вид на жительство;

разрешение на временное проживание;

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;

9. Выданное иностранным гражданам или лицам без гражданства свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;

10. Документ, удостоверяющий личность на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации, содержащий указанные заявителем его персональные данные и фотографию;

11. Документы, удостоверяющие личность (паспорт), выданные гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов (временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины).