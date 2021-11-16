Россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации, перенесенной коронавирусной инфекции и противопоказаниях к прививке. Новая форма сертификатов была утверждена Минздравом, приказ вступил в силу 8 ноября.

С 16 ноября россияне могут обратиться в многофункциональные центры, чтобы получить сертификат в бумажном виде. Это актуально для тех, кто не зарегистрирован на портале госуслуг и не может распечатать полученный через сервис сертификат или скачать его для предъявления в электронном виде.

В обновленных документах указываются персональные данные, включая номер СНИЛС и медицинского полиса, информация о прививке (болезни или противопоказаниях), а на первой странице размещен QR-код.

Ранее в Госдуму были внесены законопроекты об использовании QR-кодов. Согласно поправкам, в случае их принятия, с 1 февраля 2022 года посещение общественных мест, а также поездки в транспорте, будут возможны только при предъявлении QR-кода.