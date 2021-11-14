QR-коды: Когда и где понадобится код и как будет работать система

Когда вводятся и до какого времени будут действовать QR-коды?

Уже сейчас многие регионы используют систему QR-пропусков на массовые мероприятия - в театры, на концерты. Новый законопроекты предлагают губернаторам расширить сферу их применения. Предъявлять QR-коды при входе в большинство общественных мест начнет нужно будет с 1 февраля 2022 года. Что касается, общественного и междугороднего транспорта, тут четкие сроки пока не определены. Когда системы продажи авиа и железнодорожных билетов согласуют с электронной базой данных действующих QR-кодов на портале Госуслуг, будет принято дополнительное решения введения новых правил на транспорте.

Требования будут действовать до 1 июня 2022 года. К этому сроку в правительстве рассчитывают достичь популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции за счет увеличения темпов вакцинации.

Решение об использовании QR-кодов должны будут принять региональные власти, однако основные правила будут едиными по всей стране.

Где понадобятся QR-коды и каковы исключения?

QR-коды надо будет предъявлять практически во все места и организации, предполагающие скопления людей. Это магазины, предприятия общественного питания, культурно-развлекательные учреждения и мероприятия, спортивные сооружения и т.д. Список конкретных мест определят региональные власти.

Исключение сделано: для продуктовых магазинов, магазинов, торгующих предметами первой необходимости, а также аптек.

Для каких видов транспорта понадобится QR-код?

В поездах и самолетах на маршрутах как внутри страны, так и в международных перевозках.

Как будет работать система QR-кодов?

QR-код содержит информацию о прививке, перенесенном заболевании COVID-19, а также наличии противопоказаний к вакцинации (если прививка не сделана по медотводу). До 1 февраля 2022 года граждане, не имеющие QR-кодов, смогут посещать общественные места при предъявлении справки об отрицательном результате свежего ПЦР-теста.

Минздрав должен утвердить сроки действия кодов для вакцинированных и переболевших, а также уточнить перечень заболеваний и состояний, которые являются противопоказанием к прививке.

QR-код можно предъявить в электронном виде (он отражается в личном кабинете гражданина на портале Госуслуг), а также распечатать на бумаге. Граждане, не зарегистрированные на портале Госуслуг, смогут распечатать QR-код в МФЦ.

Предъявлять QR-код необходимо вместе с паспортом или иным документом, удостоверяющим личность.

Дети и подростки до 18 лет под действие нового порядка о QR-кодах не подпадают.