Голикова объяснила, почему QR-пропуска вводятся до 1 июня 2022 года

Она пояснила, что правительство надеется, что в результате принимаемых мер уровень коллективного иммунитета за счет увеличения числа привитых и ревакцинированных окажется достаточным, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

"Нововведения по использованию Qr-кодов носят срочный характер - их действие предусмотрено до 1 июня 22 года. Рассчитываем, что к этому времени достигнем коллективного иммунитета на запланированном ранее уровне - 80%, - отметила Татьяна Голикова. - Хотя отмечу, многие страны - в связи с приходом штамма "дельта" - поднимают эту планку до 90-95%, чтобы победить пандемию. Мы считаем, что достижение 80% (речь идет о доле привитого и переболевшего населения - ред.) с учетом ограничительных мер, в совокупности дадут возможность улучшить эпидемиологическую ситуацию, не допуская такого распространения коронавируса, как сейчас".

Голикова также отметила, что предлагаемые меры с введением QR-пропусков вводится исключительно для того, чтобы уменьшить заболеваемость и смертность от COVID-19, поэтому если ситуация стабилизируется раньше, не исключено, что введение столь жестких мер не понадобится.