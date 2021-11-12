В Госдуму внесен законопроект о QR-кодах на транспорте и в общественных местах

Во-первых, кабмин предлагает внести поправки в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом. Еще возможно предъявление медицинского отвода от вакцинации.
"До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанный объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, - говорится в сообщении кабмина. - После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом".
В правительстве уточнили, что решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.
"По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости", - подчеркнули в кабмине.
Вносятся также изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. Согласно инициативе, обязательные QR-коды о прививке, о перенесенном заболевании или документально подтвержденный медотвод будут введены на междугородных и международных рейсах.
В кабмине добавили, что до даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.
"Такое же исследование потребуется гражданину иностранного государства при оказании ему услуг железнодорожного или авиационного транспорта", - сказано в сообщении.
Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса подтвердил разработку законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах.
Ряд депутатов предлагают доработку инициативы. В частности, они рекомендуют обратить внимание на опыт Чувашии, где, как сообщалось, будет запущена региональная система по оформлению QR-кодов для граждан с высоким титром антител к COVID-19.
Замглавы комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко обращение на эту тему. Он предлагает выдать QR-коды сроком на шесть месяцев гражданам, у которых имеются антитела к коронавирусу, но при этом они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно. Для этого понадобится создать специальный реестр, пояснил депутат.
Замглавы фракции ЛДПР, глава комитета ГД по труду соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов тоже предложил учесть этот нюанс. Комментируя эту тему, он также посоветовал взять во внимание тот факт, что не всех могут быть смартфоны для предъявления кодов в цифровом виде.
В Кремле не исключили доработку. В целом по этому законопроекту еще предстоит серьезная работа в парламенте с участием экспертов, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля также обратил внимание на то, что сейчас такие меры в условиях непрекращающихся новых волн пандемии многими странами были признаны безальтернативными.
Что касается предложения ввести QR-коды и для граждан с антителами к коронавирусу, официально не переболевших, то и его нужно оценить экспертно, заявлял Песков.
Глава комитета ГД: Цель поправок о QR-кодах - не ограничения, а защита граждан
Как ранее сообщала "РГ", правительство направило в Госдуму пакет законопроектов о введении обязательных QR-кодов с информацией о прививках для проезда на транспорте, а также в общественных местах. Это экстренная мера, которая вводится с учетом сложной эпидемиологической ситуации. Она будет действовать до 1 июня 2022 года.
"Ситуация сейчас стоит очень острая: наблюдается рост заболеваемости, рост смертности. И речь идет о сохранении тысяч жизней, - напомнил Хубезов, комментируя проекты. - Поэтому мы должны ответить на очень важный вопрос - что для нас важнее как для народа, для общества - чтобы антиваксеры смогли сходить в ресторан, поесть и напиться, повергая жизни других людей опасности, или сохранить тысячи жизней".
Оценивая техническую сторону вопроса, депутат отметил, что тут ничего нового нет. Он напомнил, что такого рода ограничения, связанные с предъявлением сертификатов о вакцинации, документов о перенесенной болезни или результатов ПЦР, уже введены в подавляющем большинстве регионов РФ. Такие документы требуют для посещения музеев, ресторанов, кафе и т.д.
Хубезов отметил, что внесенные законопроекты дают право главам регионов четко регламентировать, какие мероприятия могут посещать те, кто вакцинировался, либо переболел, и те, кто отказался вакцинироваться.
Законопроекты касаются только междугородних и международных перевозок и посещения общественных мест. При этом поправки дают возможность посещать места общего пользования и тем, кто не имеет сертификаты о вакцинации, однако четко регламентируют, в каких ситуациях они это могут сделать, заметил глава комитета.
"Сразу хочу отметить, что посещение продовольственных магазинов, а также магазинов, продающих товары первой необходимости, аптек эти законопроекты не касаются. Все жители нашей страны могут посещать их без ограничения", - обратил внимание депутат.
Голикова объяснила необходимость QR-кодов на транспорте и в общественных местах
"На сегодняшний день в связи с ростом распространения коронавируса и утяжелением течения COVID-19 у заболевших регионы разворачивают дополнительные койки в COVID-госпиталях, их количество достигло 290 тысяч, и по сравнению с декабрем прошлого года количество их выросло на 29%. Это очень высокое напряжение", - пояснила Голикова. Также, по ее словам, 16% всего больничного персонала сейчас занято лечением ковид-больных. Третий фактор, подчеркнула вице-премьер, - это "абсолютно тревожные показатели смертности от ковида - более тысячи погибающих ежедневно".
Голикова заявила, что причина ухудшения ситуация "кроется в том, что многие наши граждане не соблюдают ограничительные меры и не проводят профилактику коронавирусной инфекции", в первую очередь вакцинацию.
"Мы неоднократно призывали и продолжаем призывать защитить себя и своих близких и сделать прививку. Мы видим, что те больные, кто находится в реанимациях, и те, у кого исход был фатальным, - не вакцинировались. Из общего количества избыточной смертности за сентябрь 92% приходится именно на ковид", - сказала Татьяна Голикова.
Между тем, показатель коллективного (популяционного) иммунитета сейчас в России только приблизился к 50% - с учетом вакцинированных, ревакцинированных и переболевших. Хотя целевой показатель, по словам Голиковой - 80%.
Поэтому после консультаций с экспертами правительство решило пойти на серьезные ограничительные меры, вводя повсеместное применение QR-кодов.