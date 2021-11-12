В Госдуму внесен законопроект о QR-кодах на транспорте и в общественных местах

Во-первых, кабмин предлагает внести поправки в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом. Еще возможно предъявление медицинского отвода от вакцинации.

"До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанный объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, - говорится в сообщении кабмина. - После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом".

В правительстве уточнили, что решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

"По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости", - подчеркнули в кабмине.

Вносятся также изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. Согласно инициативе, обязательные QR-коды о прививке, о перенесенном заболевании или документально подтвержденный медотвод будут введены на междугородных и международных рейсах.

В кабмине добавили, что до даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.

"Такое же исследование потребуется гражданину иностранного государства при оказании ему услуг железнодорожного или авиационного транспорта", - сказано в сообщении.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса подтвердил разработку законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах.

Ряд депутатов предлагают доработку инициативы. В частности, они рекомендуют обратить внимание на опыт Чувашии, где, как сообщалось, будет запущена региональная система по оформлению QR-кодов для граждан с высоким титром антител к COVID-19.

Замглавы комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко обращение на эту тему. Он предлагает выдать QR-коды сроком на шесть месяцев гражданам, у которых имеются антитела к коронавирусу, но при этом они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно. Для этого понадобится создать специальный реестр, пояснил депутат.

Замглавы фракции ЛДПР, глава комитета ГД по труду соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов тоже предложил учесть этот нюанс. Комментируя эту тему, он также посоветовал взять во внимание тот факт, что не всех могут быть смартфоны для предъявления кодов в цифровом виде.

В Кремле не исключили доработку. В целом по этому законопроекту еще предстоит серьезная работа в парламенте с участием экспертов, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля также обратил внимание на то, что сейчас такие меры в условиях непрекращающихся новых волн пандемии многими странами были признаны безальтернативными.

Что касается предложения ввести QR-коды и для граждан с антителами к коронавирусу, официально не переболевших, то и его нужно оценить экспертно, заявлял Песков.