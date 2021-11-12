В Кремле дали оценку планам ввести QR-коды в магазинах, кафе и на транспорте

"Да, нам известно об этой инициативе правительственного штаба. Действительно, есть определенные наработки", - заявил Песков. "Предстоит достаточно серьезная работа в парламенте над законопроектом с участием специалистов, экспертов", - добавил он.

"С другой стороны, это мировая практика, которая в условиях пандемии и непрекращающихся новых волн многими странами была признана безальтернативной", - пояснил пресс-секретарь президента. На уточняющий вопрос, можно ли это считать следованием мировому опыту, он ответил утвердительно, подчеркнув, что опыт этот был наработан и вызрел не на пустом месте.

"Здесь нужно не забывать, что практически во всех странах Европы, в Северной Америке, в Китае, в ряде других стран Юго-Восточной Азии этот опыт уже достаточно давно практикуется достаточно жестко, и он оправдывает себя", - заключил Песков.