На парламентских выборах в Болгарии победили политические новички

По результатам прошедших в Болгарии досрочных выборов в парламент победу одержала основанная в сентябре текущего года политсила "Продолжаем перемены" (ПП), набравшая более 25 процентов голосов.

Помимо ПП в законодательный орган республики вошли шесть объединений (в порядке распределения депутатских мандатов): управлявшая страной последние десять лет прозападная партия ГЕРБ, отстаивающая права турецкого меньшинства "Движение за права и свободы" (ДПС), находившиеся ранее в оппозиции социалисты, созданная популярным телеведущим Слави Трифоновым партия "Есть такой народ", коалиция "Демократическая Болгария" и евроскептики из "Возрождения".

Лидеры ПП уже заявили о готовности к диалогу по вопросу формирования нового правительства со всеми партнерами, кроме ГЕРБ и ДПС. Дело в том, что последние успели изрядно запятнать свою репутацию коррупционными скандалами, ставшими причиной массовых волнений в 2020 году.

В "Продолжаем перемены" ставят целью объединить под своим началом прочие партии и вытеснить таким образом из власти бывших управленцев. На прошедших в апреле плановых выборах и последовавших за тем в июле первых внеочередных оппозиционным силам сделать этого не удавалось из-за неспособности найти компромисс. Оба раза их несговорчивость приводила к роспуску законодательного органа.

Также в Болгарии одновременно с парламентскими выборами состоялись и президентские. Первый тур не позволил выявить безусловного победителя, однако наиболее ожидаемым считается успех действующего главы государства Румена Радева.