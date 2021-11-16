На поддержку федеральных учреждений культуры выделят более 2,2 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить более 2,2 миллиарда рублей на поддержку федеральных учреждений культуры.

Из этой суммы более 1,2 миллиарда рублей направят на субсидии театрально-концертным организациям и свыше 606 миллионов - музеям. Отдельной строкой прописано финансирование Большого театра и Эрмитажа - 196 и 197 миллионов рублей соответственно.

Из-за пандемии коронавируса, ранее подчеркивал глава правительства, учреждениям культуры пришлось ограничить посещаемость, что сказалось на доходах. При этом они должны исполнять свои обязательства по зарплатам, коммунальным и налоговым платежам.