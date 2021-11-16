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16.11.2021,  
13:08
Текст:  Светлана Цыганкова

Началось создание первого образца ударного дрона "Сириус"

Фото: Кирилл Каллиников \ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников \ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников \ РИА Новости

Петербургская компания "Кронштадт" приступила к созданию первого образца тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата "Сириус". Его собирают на одном из московских заводов.

Фото: Сергей Куксин
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Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков. По его словам, "Сириусом" можно будет управлять со спутника, также предусмотрена возможность взаимодействия с пилотируемой авиацией.

"РГ" писала о том, что полноразмерный макет тяжелого беспилотного летательного аппарата "Сириус" впервые продемонстрировали на Международном авиационно-космическом салоне в 2019 году. Его взлетная масса - пять тонн.

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