Немецкий суд отклонил иск экологов по "Северному потоку-2"

Высший административный суд Грайфсвальда отклонил иск, поданный экологической организацией Deutsche Umwelthilfe (DUH) в отношении "Северного потока-2". Об этом сообщается в пресс-релизе, обнародованном судом вечером 16 ноября.

Экологи требовали не допустить строительства и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря из российского города Усть-Луга в немецкий Грайфсвальд. Иск был подан против Горного управления Штральзунда - приморского города в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания недалеко от Грайфсвальда.

В решении суда сказано, что иск "отчасти неприемлем" и "в некоторой степени не обоснован". Кроме того, отмечается, что последствия прокладки газопровода и его воздействие на окружающую среду были изучены ранее.