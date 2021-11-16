Нидерланды подтвердили задержание россиянина по подозрению в киберпреступлениях

В амстердамском аэропорту Схипхол 2 ноября был задержан мужчина из России. 16 ноября прокуратура провинции Северная Голландия подтвердила факт его задержания, которое было произведено по запросу США в связи с подозрением в причастности к киберпреступлениям.

"Мы не можем сказать, когда произойдет его возможная экстрадиция в США. Срок содержания под стражей с целью выдачи составляет максимум 60 дней. В течение этих дней США должны подать полный пакет документов по запросу об экстрадиции", - цитирует РИА "Новости" пресс-секретаря прокуратуры Илзе де Хейр.

Как сообщалось ранее, адвокат Аркадий Бух рассказал РИА "Новости", что россиянин Денис Дубников был арестован 2 ноября в Нидерландах. Первоначально агенты ФБР, по словам адвоката, задержали его в Мексике и перевезли в Нидерланды, откуда легче организовать экстрадицию в США. Там ему грозит до 20 лет заключения по обвинениям в киберпреступлениях и отмыве денежных средств.