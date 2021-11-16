Девиз часового бренда Mazzucato - "никогда не быть скучными".

И это молодой амбициозной итальянской марке удается. В 2021 году новая двусторонняя модель RIM Scuba завоевала "золото" на конкурсе European Product Design Awards.

Эти часы можно менять, не меняя их: достаточно перевернуть корпус - и дайверская модель превратится в элегантный спортивный хронограф. Система реверса и специальные рычаги позволяют корпусу легко вращаться, а особая застежка с захватом надежно зафиксирует часы в каждом из двух положений. Внутри механизм Miyota с автоподзаводом, запас хода 42 часа. Есть функция stop-second. Заводная головка с защитой и фиксирующей защелкой. Часы бренда Mazzucato в России эксклюзивно представлены в интернет-магазине и салонах сети AllTime.