Женские часы Breguet всегда привлекают к себе внимание: при всей их эстетичности, тщательности отделки, при наличии серьезной ювелирной работы они обязательно еще и снабжены серьезным механизмом с автоподзаводом.

В этом году мы наблюдаем блестящее пополнение двух знаменитых коллекций - Tradition и Reine de Naples ("Королева Неаполя"). При всей их несхожести, рассчитанной на владелиц с разным характером и предпочтениями, можно сказать, что модели объединяет красота и фирменный стиль.

Reine De Naples 8938

Дополнение этого года к коллекции Reine de Naples в знаменитом овальном корпусе - две модели с артикулом 8938: из белого золота на кожаном голубом ремешке и из розового золота на ремешке оранжевом.

Циферблат украшает бриллиантовая инкрустация snow setting ("снежная закрепка"). Общий вес драгоценных камней - более трех карат. В отличие от традиционной концентрической установки в snow setting используются камни разного размера, что сводит к минимуму видимость материала, в который они установлены. В результате мы воспринимаем только впечатляющее сияние камней.

Часовой циферблат из перламутра смещен от центра вниз. На нем - традиционные для Breguet арабские цифры и фирменные стрелки "с яблоками". Заводная головка украшена бриллиантом редкой и сложной огранки "бриолет".

Шкала ретроградной секундной индикации оформлена рубинами и розовыми сапфирами, создающими эффект цветового градиента.

Эстетика здесь, как и всегда у марки, выступает наравне с технологиями: новые модели Reine de Naples оснащены механизмом с автоподзаводом. С обратной стороны часов можно наблюдать движение платинового ротора.

Tradition 7035

В свое время коллекция Tradition от Breguet стала настоящей сенсацией: казалось, что вопреки названию она выглядит слишком современно и даже авангардно - впервые для марки часовой механизм был сделан полностью видимым со стороны циферблата. Тем не менее название коллекции целиком оправданно: часы Tradition - это фактически потомки исторических подписных часов, разработанных Абрахамом-Луи Бреге, которые отличались симметричным расположением элементов механизма. В этом году лимитированной серией из 88 экземпляров выпущена новая модель Tradition 7035 с великолепной инкрустацией драгоценными камнями.

Tradition 7035, розовое золото, бриллианты, диаметр корпуса 37 мм; симметричное расположение деталей механизма, автоподзавод.

Ее циферблат смещен от центра к отметке "12 часов". Шкала с цифрами выполнена из белого перламутра. В центре находится заводной барабан с гильоше в виде розетки, похожей на цветок. Вокруг него симметрично расположены детали механизма. Благодаря "снежной" инкрустации бриллиантами модель обладает всеми достоинствами ювелирных часов. Для оформления шкалы ретроградной секундной индикации использованы рубины и розовые сапфиры, создающие эффект цветового градиента. Заводная головка украшена рубином. Золотой ротор (признак механизма с автоподзаводом) декорирован тем же гильоше, что и заводной барабан.