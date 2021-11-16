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16.11.2021 14:50
Рубрика: Экономика

Новые ретейлеры выходят на рынок товаров для дома

Текст: Дарья Худякова
Выручка российских магазинов в сегменте товары для дома за первые 10 месяцев 2021 года выросла на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (со 108,5 млрд до 180 млрд руб.). Об этом свидетельствуют данные сервиса АТОЛ онлайн, через который проходит каждая вторая онлайн-покупка на территории РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

После бурного роста сектора в первые месяцы пандемии до сентября 2020 года спрос плавно падал, а затем снова начался рост.

Фото: Istock
Спрос на автомобильные услуги и товары вырос в разы

"За октябрь 2021 года россияне сделали 2 млн онлайн-заказов товаров из этой категории на общую сумму более 23 млрд руб., средняя стоимость покупки составила 11,5 тыс. руб. В октябре выручка в этой категории выросла на 17% по сравнению с сентябрем. За первые 11 дней ноября российские покупатели уже сделали более 1,1 млн заказов и потратили более 9 млрд рублей на онлайн-покупки товаров для дома", (за исключением сезонных спадов в январе и июле 2021), - рассказывают аналитики сервиса", - рассказывают аналитики сервиса.

Эксперты считают, что продажи товаров для дома будут расти и в дальнейшем, так как всё больше людей предпочитают оставаться дома и работать удалённо.

Кроме того, многие магазины ожидают рост спроса на товары для дома в связи с приближающимися новогодними праздниками. Так, в Ozon продажи новогоднего декора для дома только за 1-7 ноября выросли на 42% по сравнению с предыдущей неделей. "За тот же период выросли продажи товаров в категориях сантехники на 16% и освещение на 14%. Самыми популярными товарами в категории товаров для дома сейчас стали аксессуары для уборки, новогодний декор, гаджеты для кухни и ароматические свечи", - рассказали в пресс-службе маркетплейса. Ассортимент товаров для дома по итогам первого полугодия 2021 года вырос более чем в 3,5 раза год к году. Количество заказов и оборот продаж выросли за тот же период в 2,5 раза.

Несмотря на большую конкуренцию на рынке товаров для дома, всё больше магазинов стремятся занять этот сектор.

Магазин женской обуви и аксессуаров "Эконика" запустил линейку "Эконика Home". На первом этапе ретейлер планирует продавать домашнюю обувь, носки, пледы, маски для сна и посуду в 36 магазинах сети. Ранее "Эконика" уже пыталась расширить ассортимент за счёт продажи одежды, однако эксперимент оказался неудачным. "Одежда не стала пользоваться большим спросом в период пандемии (хотя, например, тут мы видим некоторый рост в сегментах люксовых и премиальных товаров), потому что люди реже стали выходить из дома, многие перешли на дистанционный формат работы", - отмечает Владимир Лонь, руководитель группы исследований и аналитики АТОЛ.

Магазин "Фамилия" также запустил направление Familia Home, хотя товары для дома продавались в нём и раньше. "Открытие специализированного магазина было связано с резко возросшим спросом на товары для дома, уюта и декора", - объяснили в компании. Пока магазины работают в тестовом режиме.

Владимир Лонь считает, что новым магазинам будет трудно бороться за покупателя в сегменте товаров для дома: "Традиционному ритейлу, как мне кажется, будет сложно конкурировать с онлайн-площадками и мастодонтами рынка товаров для дома (IKEA, Hoff, Leroy Merlin, OBI, "Петрович" и т. д.). У тех, кто давно работает в этом сегменте, уже отстроены все бизнес-процессы, найден клиент и изучены все его потребности, этого клиента "ведут за ручку" до онлайн-площадки или магазина. Тем не менее, стремление ретейла захватить и эту часть рынка вполне логично и понятно".

Есть удачные эксперименты в этом сегменте. В 2014 году на рынок товаров для дома вышел магазин "Обувь России", который запустил линейку Westfalika Home. В 2020 продажи товаров для дома у этого магазина оказались втрое выше, чем в 2018 (482 млн руб.), а за первые девять месяцев этого года - на 17% выше аналогичного периода прошлого.

По данным аналитиков агентства INFOLine, в нынешнем сентябре впервые с начала года снизились цены на 5-7% в отдельных категориях строительно-отделочных материалов, однако до уровня 2019-2020 годов им еще далеко. "Спрос населения на DIY-ассортимент (Сделай сам - "РГ") при этом остается высоким и подогревается актуальным для россиян "квартирным вопросом": за январь-август 2021 года строительные компании страны сдали в эксплуатацию 52,4 млн кв. м жилья, нарастив этот показатель на треть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - отметили в агентстве.

Фото: iStock
Спрос на аренду офисов вырос более чем в два раза

В пресс-службе онлайн-гипермаркета Holodilnik.ru сказали, что сейчас повышенным спросом пользуются офисная техника и мебель для организации домашнего офиса, бытовая техника для кухни, игровые приставки и VR техника, а также садовая техника и дачная утварь. Также повышенный интерес у клиентов магазина возникает к категории товаров "умный дом" - в первом полугодии 2021 продажи этих товаров выросли на 138% по сравнению с аналогичным периодом 2020. Также популярны среди покупателей DIY инструменты. Они показали наибольший рост от 200% до 600% за 3 квартал 2021. Высокий спрос сохраняется на товары, связанные с обустройством кухни и приготовлением пищи.

Алан Кочиев, директор категории "Маркетплейс" "Леруа Мерлен" рассказал, что за 10 месяцев 2021 года онлайн-продажи выросли на 25% по сравнению с сопоставимым периодом 2020 года, а продажи партнеров на маркетплейсе показали рост 350% в 2020 году. Наибольшим спросом пользуются товары для ванной комнаты, ремонта и домашнего уюта".

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