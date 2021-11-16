Объем грузоперевозок по Севморпути вырос в шесть раз за пять лет

Объем грузоперевозок по Северному морскому пути за пять лет увеличился в шесть раз. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По его словам, Севморпуть является самым быстрорастущим мировым морским коридором.

"Наша цель - 100 млн тонн к 2034 году. Сейчас Россия строит целый флот ледоколов и контейнерных судов", - подчеркнул министр (цитата по ТАСС).

Северный морской путь проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово моря). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5600 километров от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.