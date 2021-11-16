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16.11.2021 22:32
Рубрика: Общество

Обладатели QR-кодов предложили свои услуги непривитым

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск) , Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Федеральный выпуск № 260(8611)
Пандемия коронавируса и введение QR-кодов породили новые виды "бизнеса". Теперь вакцинированные люди, пользующиеся свободой передвижения, предлагают свои услуги непривитым. Только на одном сайте объявлений есть 2400 ссылок на предложения воспользоваться кодом.

Например, жительница Мурманска разместила объявление, в котором сообщила, что ей 18 лет, она готова "сходить за вас в любое место по своему QR-коду". Мурманчанка готова доставить покупку за 300 рублей. "Также могу с вашем ребенком сходить в магазин и подобрать одежду, но оплата будет чуть выше", - добавляется в объявлении.

Фото: Елена Березина/РГ
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Представившись потенциальным заказчиком, корреспондент "РГ" выяснил, что телефон и услуга вполне реальны. Девушка сообщила, что готова сходить в торговый центр вечером. В Тюмени "курьеры" по особым поручениям тоже сначала предлагали за свои услуги по 300 рублей, но сейчас многие из них подняли цены в три раза. Как правило, больше просит тот, кто готов выполнять бытовые просьбы на личном авто, да еще в прямом эфире, либо ходит пешком, но делает подробную фотосъемку.

Клиентов завлекают по-всякому. "Грамотная и ответственная", - пишет одна девушка, добавив к объявлению личное фото. "Отведу ребенка на мультик в кинотеатр", - обещает какой-то мужчина. "Предупреждаю сразу: заказов много, ожидание составит два часа", - честно заявляет другой QR-курьер. "Схожу в ТРЦ, возьму товары, продукты. Предоплата 100 процентов", - серьезно настроен еще один "предприниматель".

Юрист Диана Джафарова говорит, что такой вид "бизнеса" вполне законен, если курьер использует личный QR-код, а не осуществляет передачу сертификата третьим лицам. Следовательно, если клиент - физическое лицо, то по своей юридической природе услуга будет регулироваться гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, а дополнительно - налоговыми механизмами.

В первые дни действия QR-кодов курьеры просили 300 рублей. Сейчас подняли цены в три раза

То есть за оказанные услуги и полученное вознаграждение курьер обязан уплатить налог. Людям, которые просят посыльных о выполнении дорогостоящих заданий с предоплатой, юрист советует сначала заключать договор. В случае невыполнения условий сделки бумага станет первым доказательством вины. Если же это мелкая бытовая сделка без предоплаты, можно обойтись и устной договоренностью.

Общество Ежедневник Образ жизни Пандемия коронавируса COVID-19

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