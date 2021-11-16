Обладатели QR-кодов предложили свои услуги непривитым

Например, жительница Мурманска разместила объявление, в котором сообщила, что ей 18 лет, она готова "сходить за вас в любое место по своему QR-коду". Мурманчанка готова доставить покупку за 300 рублей. "Также могу с вашем ребенком сходить в магазин и подобрать одежду, но оплата будет чуть выше", - добавляется в объявлении.
Представившись потенциальным заказчиком, корреспондент "РГ" выяснил, что телефон и услуга вполне реальны. Девушка сообщила, что готова сходить в торговый центр вечером. В Тюмени "курьеры" по особым поручениям тоже сначала предлагали за свои услуги по 300 рублей, но сейчас многие из них подняли цены в три раза. Как правило, больше просит тот, кто готов выполнять бытовые просьбы на личном авто, да еще в прямом эфире, либо ходит пешком, но делает подробную фотосъемку.
Клиентов завлекают по-всякому. "Грамотная и ответственная", - пишет одна девушка, добавив к объявлению личное фото. "Отведу ребенка на мультик в кинотеатр", - обещает какой-то мужчина. "Предупреждаю сразу: заказов много, ожидание составит два часа", - честно заявляет другой QR-курьер. "Схожу в ТРЦ, возьму товары, продукты. Предоплата 100 процентов", - серьезно настроен еще один "предприниматель".
Юрист Диана Джафарова говорит, что такой вид "бизнеса" вполне законен, если курьер использует личный QR-код, а не осуществляет передачу сертификата третьим лицам. Следовательно, если клиент - физическое лицо, то по своей юридической природе услуга будет регулироваться гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, а дополнительно - налоговыми механизмами.
То есть за оказанные услуги и полученное вознаграждение курьер обязан уплатить налог. Людям, которые просят посыльных о выполнении дорогостоящих заданий с предоплатой, юрист советует сначала заключать договор. В случае невыполнения условий сделки бумага станет первым доказательством вины. Если же это мелкая бытовая сделка без предоплаты, можно обойтись и устной договоренностью.