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Обнаружен простой способ прочесть удаленные сообщения в WhatsApp

Текст:   Антон Благовещенский
16.11.2021,  
13:26
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Случайно или нарочно удаленные сообщения в WhatsApp можно прочесть путем восстановления данных из резервной копии.

Как пишет The Sun, даже после удаления сообщение хранится в памяти смартфона и может быть вновь отображено в чате. Отмечается, что новые резервные копии по умолчанию создаются около двух часов ночи ежедневно, хотя этот параметр можно изменить.

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Для восстановления удаленных сообщений рекомендуется удалить WhatsApp, а затем снова загрузить его из магазина приложений для Android или iOS. После запуска мессенджер предложит восстановить чаты из резервной копии. Если выбрать вариант восстановления, то переписка снова загрузится на смартфон, включая сообщения, которые были удалены.

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