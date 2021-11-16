Олег Ляшко требует возбудить против Зеленского дело о госизмене

Скандально известный лидер "Радикальной партии" и экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил во вторник, 16 ноября, что подал в правоохранительные органы заявление с требованием возбудить дело против президента Украины Владимира Зеленского по статье о государственной измене. Причиной для такого обвинения стали изменения в законодательстве, позволяющие Украине импортировать электроэнергию из России и Беларуси.

О намерении возбудить дело против главы государства Ляшко написал на своей странице в Facebook. "Требую от правоохранителей возбудить уголовное производство против Зеленского по факту государственной измены, коррупции и злоупотребления властью. Антиукраинская политика Зеленского приведет к энергетической капитуляции Украины, и он должен за это преступление ответить", - сказано в публикации Ляшко. Также политик показал в соцсети видеозапись того, как он подает заявление в правоохранительные органы.

По мнению Ляшко, импорт электроэнергии "подрывает национальные экономические и энергетические интересы", а Украина несет убытки на миллиарды долларов.

Заметим, что экспертные круги и общественное мнение давно Олега Ляшко относят к клиентеле богатейшего украинца Рината Ахметова, которому принадлежит без малого половина украинской энергетики. Сегодня он выступает против импорта электричества из РФ и РБ, лоббируя собственные мощности. Также украинские СМИ уже не первую неделю обсуждают якобы возникший между Зеленским и Ахметовым конфликт, проявлением которого и стала активность Ляшко.