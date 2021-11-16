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16.11.2021 06:40
Рубрика: Общество

Опасно для сердца: Названы три продукта, которые нельзя есть после 60

Текст: Оксана Грибанова

Диабетолог, эндокринолог, доктор медицинских наук, заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Александр Майоров поделился советами по питанию после 60 лет.

Чтобы предотвратить быструю возрастную потерю мышечной массы, необходимо есть достаточно белка. В качестве его источников предпочтительны маложирные виды мяса и рыбы, причем в отварном виде, передает KP.Ru.

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Также отмечается, что пожилой человек может позволить себе 2-3 яйца в неделю, ежедневное употребление 100 граммов обезжиренного творога и 10-30 граммов нежирного несоленого сыра. Допускается 300-400 мл молока в день, если нет проблем с переносимостью продукта. Особенно полезны кефир и простокваша.

Важное правило: после 60 лет растительные белки (есть в зерновых и бобовых) должна составлять в рационе 50% от всех белков.

Что касается углеводов, то их в рационе пожилого человека должно быть не больше 300 граммов в день. Количество жиров стоит ограничить, но не сильно, так они важны для сердца. Полезные жиры рекомендуется получать из растительных масел, употребляя в день по 20-25 граммов продукта. Допускается 5-10 граммов сливочного масла. Кроме того, важно есть рыбу - по 300-400 граммов еженедельно. Это может быть запеченная или консервированная морская жирная рыба.

Также после 60 лет важно отказаться полностью от соленых продуктов. Особенно это касается сельди, грибов и соленых огурцов. Все они связаны с негативным влиянием на работу сердца, повышенным давлением, появлением отеков.

Наука Общество Здоровье

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