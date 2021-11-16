Оперштаб: в Москве выявлено 2606 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено 2606 новых случаев заражения. За сутки госпитализировано 1029 человек. На ИВЛ находятся 724 человека.

В городе выздоровели еще 7387 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 1 695 190. В столице скончались 97 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.