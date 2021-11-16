Оригинальные по названию и по содержанию: Zenith представляет Chronomaster Original - современное переиздание легендарного фирменного автоматического хронографа El Primero. Именно этот механизм, подтолкнувший развитие всей индустрии, сделал часы Zenith A386, дебютировавшие в 1969 году, по-настоящему культовыми.

В новых Chronomaster Original не только сохранен уникальный дизайн модели A386 - он дополнен достоинствами механизма El Primero XXI века, в том числе точностью измерений до 0,1 секунды.

Легенды часового мира

Немногие часы становились такой легендой, как Zenith A386: они были оснащены революционным для своего времени калибром El Primero - первым в мире автоматическим высокочастотным встроенным механизмом хронографа. Даже спустя более полувека El Primero остается эталоном точности среди механизмов этой категории, претворяясь в жизнь в новых версиях при постоянном развитии их характеристик и функциональности.

Вечно живые

Будучи мануфактурой с серьезными историческими корнями и обладателем многих рекордов в области точных часовых механизмов, Zenith делает специальные выпуски-переиздания многих своих знаковых исторических моделей. Так, например, были созданы версии A386 из золота в линии Chronomaster Revival к 50-летию El Primero.

Переиздание стальных моделей как часть постоянной коллекции Zenith уже давно превратилось в особенный момент, которого коллекционеры марки и поклонники хронографа El Primero ожидают с нетерпением. Но помимо современной интерпретации своего знакового хронографа (то есть механизма) Zenith пошел еще дальше и выпустил полноценную линию Chronomaster Original, подчеркнув и в то же время немного изменив дизайн исходной модели.

Версия в корпусе из розового золота на коричневом ремешке. Три счетчика на циферблате выполнены в классических цветах модели A386. Центральная красная стрелка хронографа отсчитывает промежутки времени с точностью до 0,1 секунды.

Сходства и отличия

На первый взгляд Chronomaster Original и модель A386, на которой он основан, кажутся почти идентичными. Круглый стальной корпус 38 мм без безеля, выпуклое стекло, кнопки-помпы, фацетированные ушки и сочетание радиальных матовых и полированных поверхностей не отличаются в прошлых и нынешних моделях. Стальной браслет был переосмыслен: конструкторы отказались от так называемой "лестницы" 1960-х годов и немного изменили внешний вид звеньев. Теперь они имеют великолепные фаски (скосы торцевой кромки, делающие более бережным процесс эксплуатации) и украшены в том же стиле, что и корпус.

Безусловно, самый наглядный и отличительный элемент дизайна A386 - циферблат. Его узнаваемая эстетика включает трехцветные счетчики в оттенках серого и синего, окошко даты в форме трапеции в положении "4 часа 30 минут" и красную секундную стрелку хронографа. Все эти компоненты были сохранены в Chronomaster Original (некоторые с небольшими изменениями для повышения функциональности).

С точностью до десятых

В новой коллекции не только мастерски сохранен уникальный и неизменно актуальный дизайн A386, но собраны характеристики механизма хронографа El Primero версии XXI века, которая измеряет время с точностью до 0,1 секунды, что отражено на внешней шкале циферблата - шкале хронографа. Кроме самостоятельного значения она еще и заменяет тахиметрическую шкалу (шкалу скорости движения какого-либо объекта).

Коллекция Zenith Chronomaster Original стала современным переизданием легендарного фирменного автоматического хронографа El Primero

Внутренняя (черная) шкала, окружающая циферблат A386, ранее служила для расчета времени с использованием системы деления на 0,01 часа. В Chronomaster Original она находит новое применение: здесь стрелка хронографа совершает оборот по циферблату за 10 секунд и, указывая время с точностью до 0,1 секунды, в общей сложности отсчитывает 100 временных промежутков.

Для мгновенного и точного считывания десятой доли секунды центральная стрелка оригинальной модели A386 в форме весла была заменена на прямую, покрытую красным лаком. Логотип также был обновлен до более современного шрифта, который Zenith использует сегодня.

Калибр XXI века

В результате 50 лет постепенного совершенствования автоматического высокочастотного механизма хронографа все модели Chronomaster Original оснащены последней версией калибра El Primero, получившей название El Primero 3600. Благодаря высокой частоте 5 Гц (36 000 полуколебаний в час) механизм способен обеспечивать индикацию времени с точностью до 0,1 секунды. Кроме того, часы обладают увеличенным до 60 часов запасом хода.

Даже спустя более полувека механизм El Primero остается эталоном точности среди автоматических хронографов, воплощаясь в жизнь в новых версиях.

Сквозь сапфировое стекло задней крышки отчетливо просматривается новая архитектура механизма с более гладким и открытым дизайном: синее колонное колесо и открытый ротор, украшенный пятиконечной звездой Zenith.

Версии и вариации

Классическим переизданием оригинальной исторической модели можно назвать версию Chronomaster Original из фирменной стали с трехцветным циферблатом. Но помимо этого модели этой новой коллекции доступны и в двух других вариантах: стальной корпус с черным циферблатом с серебряными счетчиками хронографа (неофициально такой тип циферблата называют "пандой наоборот") и версия из розового золота с трехцветным циферблатом.

В дополнение выпущена стальная версия Chronomaster Original для онлайн-бутиков, в которой "трехцветная тема" разыграна интересным образом: внутренняя (черная) шкала циферблата окрашена совершенно иначе - ее участки поделены на три цвета в соответствии с оттенками счетчиков.

Даже спустя более полувека механизм El Primero остается эталоном точности среди автоматических хронографов, воплощаясь в жизнь в новых версиях.

При этом еще и ремешок выполнен из нубука темно-серого цвета (в соответствии со счетчиком минут) с прошивкой синего цвета по одной стороне (в соответствии со счетчиком секунд у отметки 3 часа) и светло-серой прошивкой по другой (в соответствии с малым секундным циферблатом, стрелка которого движется постоянно, на 9 часах). Такой тонкий подбор цветовой гаммы снова отсылает знатоков к самому знаменитому из циферблатов Zenith.

Совсем недавно появились две версии с бриллиантами: часовщики справедливо решили, что среди женщин непременно есть почитательницы роскошных хронографов, учитывая, что элегантный размер корпуса 38 мм прекрасно соответствует женскому запястью. Одна из бриллиантовых версий получила темно-серый трехцветный циферблат, другая - перламутровый, со счетчиками трех цветов, "зимних" по своему характеру. Столь изящное переосмысление культового циферблата говорит о том, что возможности вариаций дизайна A386 еще далеко не исчерпаны.

Бриллианты и перламутр

Этой осенью мануфактура Zenith впервые представила две модели Chronomaster Original, украшенные бриллиантами: с разноцветным перламутровым циферблатом и с темно-серым трехцветным циферблатом.

Zenith Chronomaster Original

На них наверняка обратят внимание женщины, неравнодушные к роскошным хронографам. Игривое и в то же время изящное переосмысление культового трехцветного циферблата и использованием "ледяных" оттенков добавило особого обаяния перламутровой модели.