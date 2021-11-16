Отечественные производители лекарств получат преимущество в госзакупках

Российским фармпроизводителям хотят предоставить новые преимущества на торгах перед иностранными компаниями. Механизм закупок по принципу "второй лишний" сначала проверят в пилотном режиме для ограниченного перечня препаратов. Все они - это основное условие - производятся на территории России или Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по полному циклу. Постановление правительства разработано минпромторгом, началось его общественное обсуждение.

В министерстве объяснили, как будет работать механизм "второй лишний". При проведении торгов по закупке препарата они будут считаться состоявшимися, если поступит хотя бы одна заявка от производителя, который выпускает лекарство на территории России или ЕАЭС по полному циклу. Ранее в конкурсе должны были участвовать минимум два поставщика (принцип "третий лишний").

При этом так же, как и раньше, если заявок окажется несколько, то они будут соревноваться между собой по критерию наименьшей цены. Если же заявок, отвечающих критерию "производство по полному циклу" в рамках конкурса вообще не будет, тогда предполагается применять механизм "третий лишний", а если не наберется двух участников, к торгам допустят зарубежных производителей.

"Механизм "второй лишний" позволит ускорить локализацию производства полного цикла лекарств из перечня стратегически значимых, не вводя при этом никаких запретов для деятельности иностранных производителей на территории России. Это поможет сбалансировать механизм и исключить риски дефектуры для системы здравоохранения, говорит министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Он пояснил, что применяться закупки с механизмом "второй лишний" на первом этапе будут только в отношении 15 препаратов. Это биопрепараты для лечения ВИЧ, туберкулеза, сахарного диабета и рака, производство которых уже налажено в России по полному циклу, включая этап синтеза действующего вещества. Причем ряд этих лекарств ранее уже выдержал конкуренцию с зарубежными. Например, когда началось производство наших собственных антиретровирусных препаратов, подавляющих развитие ВИЧ, госзакупки с импорта были переориентированы на отечественные лекарства.

"Мы проанализировали потребность системы здравоохранения, текущие мощности локальных производителей и возможность их быстро нарастить. Стартовый порог, предлагаемый для пилотного проекта, установлен так, чтобы обеспечить надежность и своевременность лекарственного обеспечения граждан. Для нас крайне важно соблюдение баланса интересов государства, пациентов, системы здравоохранения в целом и промышленности", - пояснил замглавы минпромторга Василий Осьмаков.

Один из основных критериев заключается в том, что отечественный производитель должен обеспечивать не менее 50% потребностей в том или ином препарате и иметь возможность при необходимости быстро нарастить мощности. В минпромторге полагают, что "пилот" - это только первый шаг во внедрении новой модели госзакупок. И по мере развития российского фармпрома перечень в дальнейшем будет дополняться. При этом механизм "второй лишний" вводится в первую очередь для того, чтобы снизить зависимость нашей страны от импортных лекарственных препаратов, отмечают в минпромторге.

Закупки по правилам "второй лишний" будут проводиться в отношении 15 препаратов, которые производят в России по полному циклу

В очередной раз острота этой проблемы проявилась во время пандемии, когда прервались цепочки поставки фармсырья - лекарственных субстанций, которыми обеспечивал мировую фарму Китай. В России пока производится только 6% от общего объема лекарственного сырья, поэтому необходимость стимулирования собственного синтеза субстанций - вопрос национальной безопасности.

"Пандемия стала своего рода катализатором для решения проблем, назревших в последние годы. Одна из них - импортозамещение в области производства активных фармсубстанций, основных компонентов для изготовления лекарств, - пояснил Осьмаков. - Нестабильность поставок из-за рубежа может привести к серьезным сбоям в обеспечении стабильного производства фармпрепаратов. И это критически важный вопрос не просто для бизнеса, а для национальной лекарственной безопасности. Развитие локального производства в нашей стране поможет снизить зависимость от регулярности импорта субстанций из Китая и Индии, от волатильности валютных курсов и от состояния логистических цепочек".

"Механизм, о котором идет речь, я бы не называл "второй лишний" это в первую очередь одна из мер, демонстрирующих государственную политику в области фармпромышленности", - говорит замгендиректора по корпоративным связям и коммуникациям BIOCAD Алексей Торгов. Он напомнил, что без собственного биотехнологического производства, например, было бы невозможно производить вакцины и моноклональные антитела для лечения осложнений COVID-19 в нужных стране объемах. Не имея собственных фармзаводов, многие страны заключают контракты на поставку лекарств и не получают их вовремя, ждут очереди, но повлиять на ситуацию не могут.

Механизм "третий лишний", который применяется на торгах с 2015 года, уже доказал свою эффективность, отмечает генеральный директор компании "Герофарм" Петр Родионов. Его внедрение стимулировало российских производителей к разработке собственных инновационных продуктов. При этом механизм стимулирует иностранные компании к тому, чтобы они запускали в России не только линии по расфасовке уже готовых лекарств, но и проводили глубокую локализацию, перенося к нам весь технологический цикл.

Однако во Всероссийском союзе пациентов все же опасаются, что участие в закупках только одного производителя фактически приведет к лекарственной монополии, а это значит - цены на препараты будет сложнее контролировать. "Мы считаем, что нужны другие меры поддержки отечественного фармпроизводителя и что создавать такие тепличные условия довольно рискованно", - говорит руководитель организации Юрий Жулев.

В то же время примеров удачного импортозамещения за последние годы набралось много. В качестве примера можно привести препараты из группы факторов свертываемости крови, которые применяют у больных гемофилией.

Справка "РГ"

Всего сегодня в России работает более 500 фармкомпаний. За последние 10 лет открыто более 60 фармацевтических производственных площадок, в том числе иностранными компаниями построено 16 фармзаводов.