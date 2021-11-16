Почему подсолнечное масло может подорожать

Производители подсолнечного масла предупредили о рисках подорожания своей продукции: аграрии придерживают семечку в ожидании лучшей стоимости, а торговые сети после заморозки цен включили маркетинговые сборы с поставщиков.

Из-за того, что аграрии придерживают подсолнечник, при хорошем урожае мощности переработчиков оказались недозагружены. Что уже в сентябре привело к падению производства масла на 30% по отношению к прошлому сентябрю, рассказал "РГ" исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Когда весь объем хлынет на рынок, маслозаводы просто не смогут переработать его, что обвалит стоимость масличных на внутреннем рынке. Уже сегодня под давлением роста экспортной пошлины на масло на декабрь (выросла на 82 доллара за тонну), а также снижения котировок по декабрьским экспортным контрактам (упали на 80 долларов за тонну) маслоэкстракционные заводы понизили закупочные цены на семечку до 33 тысяч рублей за тонну без НДС. Эта цена позволит сохранить прибыльность аграриев на уровне более 200%, у переработчиков останется маржа около 5%, подсчитывает эксперт.

Но кроме этого, торговые сети, ссылаясь на окончание действия соглашения о заморозке цен (действовало до 1 октября), возобновили практику выставления бонусов поставщикам в 5%, что неизбежно в условиях отрицательной маржинальности приведет к росту отпускных цен поставщиков, предупреждает Мальцев.

Такая ситуация может послужить поводом для пересмотра экспортной пошлины на масло в сторону увеличения, о чем уже заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Это позволит еще больше отвязать внутренние цены от мировых, которые в октябре достигли очередного максимума. Кроме того, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и другим ведомствам разработать дополнительные меры, чтобы не допустить роста цен на подсолнечное масло, а также сахар.