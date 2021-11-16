Подвинься, Xiaomi. В Россию пришел мощный смартфон дешевле 9 тысяч

Компания realme начинает продажи на российском рынке смартфонов линейки Narzo 50. В нее вошли две модели, одна из которых продается по цене 8990 рублей.

Новинки нацелены на нижний ценовой сегмент и будут конкурировать с бюджетными моделями Xiaomi и Samsung.

Младшая модель, realme Narzo 50i, оснащается большим экраном на 6,5 дюйма с разрешением HD+ и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Одинарная основная камера имеет разрешение 8 Мп, фронтальная - 5 Мп. Разработчики обещают, что высокая автономность аппарата позволяет смотреть видео на YouTube до 23 часов. При этом смартфон позиционируется как доступная игровая модель.

Стоимость Narzo 50i в конфигурации 4/64 Гб составит 8999 рублей на старте продаж, затем стоимость возрастет до 10990 рублей. Модификация 2/32 Гб будет доступна по цене 8990 рублей, промо-цена окажется ниже (не уточняется, насколько именно).

"Старший брат" realme Narzo 50A, оснащается таким же 6,5-дюймовым экраном, а емкость аккумулятора составляет 6000 мАч (хватает, по утверждению разработчиков, на восемь часов гейминга). Основная камера имеет разрешение 50 Мп, присутствуют также объективы для съемки макро и портретов. Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G85, поддерживает быструю зарядку на мощности 18 Вт и может сам выступать в роли внешнего аккумулятора. Также в realme Narzo 50A присутствуют сканер отпечатка пальца, слот для карт microSD и разъем 3,5 мм.

Оба смартфона работают на Android 11 из коробки с фирменной оболочкой realme U.I. 2.0.

Стоимость realme Narzo 50A в конфигурации 4/128 Гб в рамках промо-акции составит 13990 рублей, обычная - 16990 рублей.