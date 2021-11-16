Исследование: умение работать руками способствует пониманию грамматики

Новости

В Москве прокуратура начала проверку после обрушения ТЦ 20:11
"Автодор" получит интеллектуальные системы для беспилотников по льготному лизингу 20:00
Цена на газ в Европе впервые с октября превысила 1100 долларов 19:50
Цукерберга вызывают в суд в Житомирской области, чтобы взыскать 4 цента 19:43
Сенатор оценил идею "амнистии" для покупателей QR-кодов 19:40
В Москве обрушилась стена строящегося ТЦ 19:38
РФПИ: Более 100 миллионов человек привились "Спутником V" за рубежом 19:30
Три района Коми объявят опасными из-за падения ступеней ракеты "Союз-2" 19:15
В Минтруде пояснили, каким будет пособие по безработице в 2022 году 19:10
Москва расширила географию экспорта фармацевтических и медицинских товаров 19:03
Трейлеры: Netflix покажет фильм о Такэси Китано "Парень из Асакусы" 18:59
Семь польских полицейских ранены в ходе столкновения с мигрантами 18:50
Собянин: За пределами Третьего транспортного кольца будет создано еще 2,2 тысячи рабочих мест 18:50
Краснодарский край планирует привлечь в 2022 году около 16 млн туристов 18:27
Беларусь может разместить всех мигрантов в логистическом центре 18:25
В РФС прокомментировали слова Карпина о возможной отставке 18:11
Росгвардии предложили охранять детсады и школы 17:29
В Дагестане почтили память погибших 25 лет назад жителей Каспийска 17:16
Минтранс: Проверка QR-кодов в самолетах будет внедрена к февралю 17:05
Сергей Шойгу проверил, как в Воронежской области строят жилье для военных 17:04
Минск привлечет международные организации к расследованию инцидента на границе 16:58
Врио вице-губернатора Владимирской области подозревается в получении взятки 16:54
Портал госуслуг зарегистрировал рекордное число посещений 16:25
Погранохрана Польши заявила о готовности использовать оружие на границе 16:11
Финляндия сохранила ограничения на выдачу виз россиянам 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
16.11.2021 20:07
Рубрика: Общество

Исследование: умение работать руками способствует пониманию грамматики

Текст: Сергей Панасенко

Умение использовать различные ручные инструменты способствует пониманию грамматики и наоборот. Подробности этой взаимосвязи изложены в статье, опубликованной в Science.

Фото: Сергей Николаев/РГ
В Петербурге вузы будут готовить специалистов по киберспорту

На первый взгляд, использование плоскогубцев или отвертки имеет мало общего с умением говорить. Но, как выяснили французские нейробиологи из Национального института здравоохранения и медицинских исследований (INSERM), за оба эти навыка отвечает одна и та же область мозга - базальные ганглии. Однако еще более удивительным оказался факт: умение пользоваться рабочими инструментами может улучшать понимание грамматики и наоборот - тренировка языковых навыков способствует умению работать с плоскогубцами, отвертками и другими инструментами.

В ходе исследования добровольцев просили выполнить несколько тестов - языковые упражнения и задачи с использованием инструментов. Пока испытуемые трудились, ученые наблюдали, что происходит в их мозге - активность регистрировалась с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).

Анализ записей фМРТ показал нечто удивительное: две явно очень разные задачи активировали, помимо некоторых специфических областей мозга, одни и те же области в базальных ганглиях. Эта группа нервных ядер в центральном мозге обеспечивает функциональную регуляцию движений и мотивационных аспектов поведения, участвует в осуществлении интегративных процессов высшей нервной деятельности.

По словам исследователей, результаты "ясно указывают на то, что эти два навыка основаны на общем когнитивном компоненте".

Далее ученые проверили, можно ли тренировать один навык, используя другой. Дальнейшие эксперименты дали впечатляющий результат: обучение работе с инструментами способствовало заметному улучшению языковых способностей испытуемых. Особенно когда дело доходило до понимания структуры сложных предложений. "Это также работало и наоборот: понимание структуры сложных предложений улучшило способность человека пользоваться инструментами", - сообщают ученые.

Эффект синергии, уверены исследователи, может быть использован уже сегодня, например, для разработки реабилитационных программ для людей после инсульта или для детей с нарушениями речи.

Общество Наука

Главное сегодня

Цена на газ в Европе впервые с октября превысила 1100 долларов
Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
Косачев: Затягивание сертификации оператора "Северного потока-2" не в интересах ЕС
Лавров: Польша нарушает международное право в ситуации с мигрантами
Вакцинированные могут не самоизолироваться после контакта с больным COVID
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать