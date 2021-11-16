Исследование: умение работать руками способствует пониманию грамматики

Умение использовать различные ручные инструменты способствует пониманию грамматики и наоборот. Подробности этой взаимосвязи изложены в статье, опубликованной в Science.

На первый взгляд, использование плоскогубцев или отвертки имеет мало общего с умением говорить. Но, как выяснили французские нейробиологи из Национального института здравоохранения и медицинских исследований (INSERM), за оба эти навыка отвечает одна и та же область мозга - базальные ганглии. Однако еще более удивительным оказался факт: умение пользоваться рабочими инструментами может улучшать понимание грамматики и наоборот - тренировка языковых навыков способствует умению работать с плоскогубцами, отвертками и другими инструментами.

В ходе исследования добровольцев просили выполнить несколько тестов - языковые упражнения и задачи с использованием инструментов. Пока испытуемые трудились, ученые наблюдали, что происходит в их мозге - активность регистрировалась с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).

Анализ записей фМРТ показал нечто удивительное: две явно очень разные задачи активировали, помимо некоторых специфических областей мозга, одни и те же области в базальных ганглиях. Эта группа нервных ядер в центральном мозге обеспечивает функциональную регуляцию движений и мотивационных аспектов поведения, участвует в осуществлении интегративных процессов высшей нервной деятельности.

По словам исследователей, результаты "ясно указывают на то, что эти два навыка основаны на общем когнитивном компоненте".

Далее ученые проверили, можно ли тренировать один навык, используя другой. Дальнейшие эксперименты дали впечатляющий результат: обучение работе с инструментами способствовало заметному улучшению языковых способностей испытуемых. Особенно когда дело доходило до понимания структуры сложных предложений. "Это также работало и наоборот: понимание структуры сложных предложений улучшило способность человека пользоваться инструментами", - сообщают ученые.

Эффект синергии, уверены исследователи, может быть использован уже сегодня, например, для разработки реабилитационных программ для людей после инсульта или для детей с нарушениями речи.