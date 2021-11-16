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16.11.2021,  
14:51
Текст:  Алексей Моисеев

Попавший в западню танк М1А2 Abrams показали на видео

В США зафиксирован новый инцидент с основным боевым танком американской армии М1А2. В социальных сетях появился видеоролик, в котором можно увидеть Abrams, уткнувшийся 120-мм пушкой в землю. При этом передняя часть корпуса также глубоко зарылась в грунт.

Происшествие, по всей видимости, произошло по вине экипажа, который во время учений на пересеченной местности проявил невнимательность при маневрировании и на большой скорости загнал танк в эту своеобразную западню.

Учитывая значительную массу Abrams, превышающую 63000 кг, специалистам службы эвакуации придется приложить значительные усилия, чтобы его вытащить.

Ствол орудия мог получить повреждения, не исключено, что его придется заменить на новый. В дальнейшем могут быть обнаружены и другие неисправности материальной части.

В этом случае, в принципе, нет ничего экстраординарного, подобное время от времени происходит во многих армиях мира. Например, два года назад в условиях плохой видимости танк Merkava Mark IV Армии обороны Израиля перевернулся в горах неподалеку от границы с Ливаном.

Относительно недавно, также во время учений, лег вверх гусеницами бронированный тягач BPz-3 Buffel канадской армии, пытавшийся вызволить застрявший Leopard-2А6М.

Фото: VTV4 / youtube.com
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Можно также вспомнить более серьезные ЧП в сухопутных войсках США. Так, полностью сгорел на территории одной из крупнейших военных баз Форт Худ (штат Техас) в марте прошлого года Abrams 2-ой кавалерийской дивизии.

В июле 2020-го во время ночных стрельб на одном из полигонов М1А2 подбил снарядом однотипную боевую машину. В результате танк получил повреждения, а один из членов экипажа - наводчик - тяжелые травмы.

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