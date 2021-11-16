Портал госуслуг зарегистрировал рекордное число посещений

За последний год почти в 20 раз выросло количество посетителей портала государственных услуг, сообщил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Вчера был абсолютный рекорд - более 20 миллионов посещений", - рассказал он премьер-министру Михаилу Мишустину.

По словам руководителя компании, сегодня около 80 процентов основных сервисов и услуг граждане могут получать дистанционно. Более 40 миллионов человек получили через портал сертификаты о вакцинации. Летом более 16 миллионов человек подавали заявки на единовременную выплату семьям с детьми. А в ходе переписи населения через госуслуги 22 миллиона человек заполнили информацию о себе.