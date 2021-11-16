"Даже повседневное должно быть прекрасным" - такова концепция женской коллекции Twenty~4 от Patek Philippe.

Patek Philippe Twenty~4 Ref. 4910, часы-браслет с выгнутым прямоугольным корпусом и кварцевым механизмом, из розового золота с двумя бриллиантовыми дорожками.

Собственно, ее название и говорит о повседневности, отсылая к английскому "24", по количеству часов в сутках. Самые последние новинки этого года - две круглые модели с автоматическим механизмом, с циферблатами медно-золотистого и трендового оливкового цвета, а также прямоугольная золотая модель с кварцевым механизмом и циферблатом оттенка шоколада.

Patek Philippe представил новое прочтение выгнутых часов-браслета (иначе их называют manchette, от французского "манжета") Twenty~4 с кварцевым механизмом. Версия из розового золота с циферблатом шоколадного цвета, украшенным узором "солнечные лучи", воплощает собой вневременную элегантность и сдержанную женственность. Особую выразительность прямоугольному корпусу придают две бриллиантовые дорожки. Циферблат украшают накладные арабские цифры и часовые метки из розового золота с люминесцентным покрытием. Заводная коронка оформлена крестом Calatrava - эмблемой бренда Patek Philippe. Драгоценный браслет отполирован вручную.

В серии механических часов Twenty~4 Automatic выпущены две новые модели с круглым корпусом. Одна из них, из стали, украшена оливково-зеленым циферблатом с узором "солнечные лучи", со 160 бриллиантами по безелю. Часы инкрустированы ими вручную с использованием техники "кружево". Другая модель - из розового золота с бриллиантами, позолоченный циферблат выполнен в соответствующем драгоценному металлу цвете.

Коллекция Twenty~4, созданная в 1999 году, использует неподвластные времени эстетические коды. В то же время эти престижные часы придуманы именно для молодых и активных современных женщин и могут сопровождать их в любой жизненной ситуации. Они превосходно сочетаются и с деловым, и с повседневным гардеробом, а также вполне способны дополнить элегантный вечерний наряд. С 2018 года в коллекции Twenty~4 есть еще и часы с круглым корпусом - они оснащены калибром 324 S C с автоматическим заводом, окошком даты и центральной секундной стрелкой.

Выпущенная чуть ранее кварцевая модель Twenty~4 Ref. 4910 из стали с бриллиантами, с синим циферблатом.

В каждом проживаемом дне есть привычки и ритуалы, которые помогают сохранить баланс и приносят удовольствие. Часы Patek Philippe легко дополнят эти моменты. Их создатели верят, что они соответствуют жизни независимой женщины, создающей собственный путь в мире.

Twenty~4 Automatic Ref. 7300

Две новые модели в серии круглых часов с автоматическим механизмом. Мерцание их циферблатов с узором "солнечные лучи" подчеркивается бриллиантами, закрепленными в два ряда в шахматном порядке.

Теплое сияние корпуса золотых часов дополняет циферблат, покрытый золотом. Стрелки, накладные цифры и окошко даты выполнены из этого же металла.

Стальная модель привлекает "лицом" модного оливково-зеленого цвета. Цифры и стрелки выполнены из белого золота. Отделка механизма видна через заднюю крышку.

Браслет оснащен запатентованной раскладывающейся застежкой с четырьмя замками.