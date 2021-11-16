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16.11.2021 18:08
Рубрика: Власть

Президент решит, как долго военачальнику оставаться в строю

Текст: Юрий Гаврилов
Во вторник Госдума приняла в третьем, окончательном чтении внесенный в июле нынешнего года президентом РФ и поддержанный правительством страны законопроект, меняющий порядок продления предельного срока службы высших офицеров.

Согласно этому документу, главу государства наделят правом решать, на сколько лет следует оставить в строю военачальника, достигшего максимальной возрастной планки. В первую очередь, речь идет об офицерах в звании маршал, генерал армии и адмирал флота, чья служба, по действующим ныне правилам, должна завершаться в 65 лет.

Фото: Стоян Васев/ ТАСС
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Строго говоря, глава государства и сейчас полномочен продлить их армейскую карьеру. Кому - на год, кому - на два, на три… Однако статья 49 закона "О воинской обязанности и военной службе" гласит, что таких военных в любом случае положено увольнять в 70 лет. С принятием поправок в закон данное ограничение будет снято.

Понятно, что новая кадровая практика коснется далеко не всех военачальников, достигших предельного возраста пребывания на службе. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что по решению президента РФ возможно продление контракта "с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала РФ, генерала армии, адмирала флота". Иными словами, президент при необходимости разрешит высшим военным чиновникам служить столь долго, сколь это нужно стране. В частности, это касается министра обороны, его заместителей при погонах, главнокомандующих видами Вооруженных сил РФ.

По мнению председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, такие изменения положительно скажутся на обеспечении обороны страны и закреплении на военной службе высших офицеров, которые имеют в ней большой опыт, обладают развитыми профессионально важными качествами, а также способны в любых сложившихся условиях выполнить свои задачи.

Напомним, что сейчас по действующему законодательству предельный возраст пребывания на службе генерал - лейтенантов, вице-адмиралов, генерал-майоров и контр-адмиралов ограничен 60 годами. Полковников и капитанов 1 ранга - 55-ю. Кадровых военных в другом звании - 50 годами. Вопрос об их дальнейшей службе решается с каждым индивидуально.

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