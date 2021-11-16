Президенты России и Ирана обсудили Сирию и Афганистан

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой. Речь шла о борьбе с пандемией, сирийском урегулировании, ситуации вокруг иранской ядерной программы, обстановке в Афганистане, а также положении дел вокруг Нагорного Карабаха.

Владимир Путин и Сейед Эбрахим Раиси рассмотрели основные вопросы двустороннего сотрудничества, включая реализацию крупных совместных инвестпроектов, а также взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президенты обстоятельно обсудили международные вопросы, отметив, что во многом благодаря слаженным российско-иранским усилиям удалось сохранить государственность Сирии, ликвидировать крупный очаг международного терроризма. Путин и Раиси настроены на продолжение координации, в том числе в рамках Астанинского формата.

В разговоре также обсуждалась ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. "Россия и Иран выступают за его полноценное выполнение в изначально согласованных рамках", - уточнили в Кремле. Путин надеется, что переговоры в Вене в конце ноября пройдут конструктивно.

Президенты обменялись мнениями о положении дел в Афганистане, подчеркнув готовность содействовать установлению там мира и стабильности. Путин сообщил о планирующейся в ближайшее время доставке в Кабул гуманитарной помощи из России - продовольствия и товаров первой необходимости.

В беседе затрагивалась и ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Российский лидер рассказал, что делает Москва по обеспечению режима прекращения огня, разблокированию хозяйственных и транспортных связей, налаживанию мирной жизни в регионе.