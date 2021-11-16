Прокуроры потребовали взыскать с коррупционеров 52 млрд рублей в 2021 году

Прокуратура в нынешнем году направила в суды иски на 52 млрд рублей для возмещения ущерба от коррупционных преступлений. А впредь выявлять такие факторы поможет искусственный интеллект. Об этом, выступая в Госдуме, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Он уточнил, что за девять месяцев 2021 года в суды направлено более 3 тысяч исков для изъятия у коррупционеров 52 миллиарда рублей. Из них почти 35 миллиарда рублей - по обращению в доход государства имущества, приобретенного чиновниками на неподтвержденные доходы.

Краснов сообщил депутатам, что Генеральная прокуратура внедрит систему искусственного интеллекта для оценки коррупциогенных фактов в ведомственных нормативных актах. Она сейчас тестируется. Это поможет сделать мониторинг более эффективным.

Ежегодно прокуроры проверяют более миллиона действующих и вновь принимаемых нормативных правовых актов органов власти всех уровней.