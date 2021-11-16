Указ губернатора Псковской области от 16 ноября 2021 года № 173-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 16 ноября 2021 г. № 4106, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 08 ноября 2021 г. № 3990" дополнить словами ", от 16 ноября 2021 г. № 4106";

2) в подпункте 1 пункта 2:

а) абзац первый и подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"1) запретить:

а) проведение:

публичных мероприятий, спортивных соревнований, физкультурных, досуговых, развлекательных, культурно-просветительных, театрально-зрелищных и иных подобных массовых мероприятий с очным присутствием граждан в количестве более 30 человек. Указанный запрет не распространяется на мероприятия, указанные в приложении № 3 к настоящему указу;

дискотек;

досуговых массовых и (или) развлекательных массовых мероприятий для несовершеннолетних, проводимых в предприятиях общественного питания, детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах, иных нежилых помещениях, используемых организацией или индивидуальным предпринимателем для осуществления деятельности по организации досуга и развлечения несовершеннолетних;";

б) подпункт "а.1" признать утратившим силу;

в) в подпункте "в" слова "подпунктами "а", "а.1" настоящего пункта" заменить словами "подпунктом "а" настоящего подпункта";

3) в подпункте 36 пункта 2:

а) абзац первый признать утратившим силу;

б) в абзаце втором слова "(за исключением указанных в пунктах 1, 4 приложения № 3 к настоящему указу)" заменить словами "(за исключением массовых мероприятий с очным присутствием граждан в количестве более 30 человек, а также мероприятий, указанных в пунктах 1, 4 приложения № 3 к настоящему указу)";

4) пункт 10 приложения № 3 признать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ведерников







