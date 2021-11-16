Путин назвал самую пострадавшую от пандемии отрасль

Больше всего от пандемии коронавируса пострадала транспортная сфера, прежде всего - авиаперевозки. Об этом заявил президент на встрече в Кремле с главой "Аэрофлота".

"Мы все чаще говорим о преодолении в целом проблем, связанных с пандемией в экономике страны, но транспортная отрасль пострадала больше всего, а из всей транспортной отрасли больше всего - авиаперевозки", - отметил Владимир Путин.

"Аэрофлот" - крупнейший авиаперевозчик в России, сказал он. "Знаю, что восстановление потихонечку идет, во всяком случае, на внутренних линиях уже пассажиров больше, чем было в прошлом году, но в целом все-таки поток пока ниже, чем в докризисном 2019 году", - оценил президент и поинтересовался, как сейчас обстоит ситуация.

"Мировая отрасль по-прежнему находится в глубоком кризисе. Если в 2020 году падение пассажиропотока было 60 процентов, то за семь месяцев 2021 года падение - 47 процентов. А прогноз аналитиков по восстановлению глобального рынка - не ранее 2024 года", - сообщил Михаил Полубояринов. В российской отрасли авиаперевозок кризис не так силен и ситуация гораздо лучше, сравнил он. "К семи месяцам 2021 года мы восстановились практически на 70 процентов. Более того, российские внутренние перевозки даже обогнали допандемийный период и восстановление - плюс 18 процентов", - привел цифры докладчик. "Тем не менее возврат к 2019 году ожидается не ранее 2023 года", - сказал он. При этом Полубояринов уточнил, что "во внутренние перевозки мы включаем и международные, и перелеты внутри России".