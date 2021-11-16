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16.11.2021 18:43
Рубрика: Власть

Путин обсудил с главой "Аэрофлота" восстановление авиаотрасли

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 260(8611)
Больше всего от пандемии коронавируса пострадала транспортная сфера, прежде всего авиаперевозки, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с главой "Аэрофлота" Михаилом Полубояриновым. Восстановление мирового рынка авиации ожидается не раньше 2024 года, в России - не ранее 2023 года.
Глава "Аэрофлота" попросил президента продлить программу плоских тарифов на 2022 год. Фото: РИА Новости Глава "Аэрофлота" попросил президента продлить программу плоских тарифов на 2022 год. Фото: РИА Новости
Глава "Аэрофлота" попросил президента продлить программу плоских тарифов на 2022 год. Фото: РИА Новости

"Мы все чаще говорим о преодолении в целом проблем, связанных с пандемией в экономике страны, но транспортная отрасль пострадала больше всего, а из всей транспортной отрасли больше всего - авиаперевозки", - отметил Владимир Путин. "Аэрофлот" - крупнейший авиаперевозчик в России, сказал он. "Знаю, что восстановление потихонечку идет, во всяком случае, на внутренних линиях уже пассажиров больше, чем было в прошлом году, но в целом все-таки поток пока ниже, чем в докризисном 2019 году", - оценил президент и поинтересовался, как сейчас обстоит ситуация.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Мировая отрасль по-прежнему находится в глубоком кризисе. Если в 2020 году падение пассажиропотока было 60 процентов, то за семь месяцев 2021 года падение - 47 процентов. А прогноз аналитиков по восстановлению глобального рынка - не ранее 2024 года", - сообщил Полубояринов. В российской отрасли кризис не так силен и ситуация гораздо лучше, сравнил он. "К семи месяцам 2021 года мы восстановились практически на 70 процентов", - привел цифры докладчик. "Тем не менее возврат к 2019 году ожидается не ранее 2023 года", - добавил он.

Пассажиропоток восстанавливается вместе с российским рынком, и к августу "Аэрофлот" почти достиг допандемийных значений. "Если мы посмотрим на внутренние перевозки, то увидим, что группа летом 2021 года перевезла больше на 30 процентов, чем в 2019 году", - заметил докладчик. Это стало возможным благодаря новой сети маршрутов, которая была только в Советском Союзе. "Мы разлетаемся не только из нашего единого хаба - из Шереметьево, но и из всех крупных региональных центров. Летим на Черноморское побережье, туда, где массово проводят наши жители отпуска, минуя Москву. Программа удобная, поэтому мы ее планируем развивать", - сообщил он. А вот по международным перевозкам восстановление невысокое - 62 процента к прошлому году не хватает.

Несмотря на пандемийный спад, выполняются все задачи стратегии до 2028 года. "Аэрофлот" должен стать глобальным перевозчиком премиум-класса, ориентированным на высокодоходные среднемагистральные рейсы из Москвы и дальнемагистральные рейсы. "Победа" - лоукост перевозки, базовый сервис по низким ценам. "Россия" - центр компетенций по эффективной эксплуатации отечественных воздушных судов, сфокусирована на перелетах, минуя Москву.

Восстановление мирового рынка авиации ожидается не раньше 2024 года, в России - не ранее 2023 года

Основной драйвер роста и снижения цен - "Победа" - закончила тяжелый 2020 год с прибылью в 1,5 млрд рублей, заявил докладчик. В 2021 году она перевезет более 14,5 млн пассажиров. На маршрутах, куда приходит "Победа", цены снижаются до 30 процентов. Не менее 13 процентов клиентов впервые смогли позволить себе лететь самолетом, при этом 30 процентов направлений - уникальны. Полубояринов также сообщил, что к концу года в парке авиакомпании "Россия" будет 66 Sukhoi Superjet, в 2022 году ожидаются первые четыре МС-21, а в 2028 году должно быть уже 150 "Суперджетов" и 85 - МС-21.

Речь зашла о социальных обязательствах, и Полубояринов упомянул программу плоских тарифов. "В 2021 году мы уже превысили 2019 год: мы перевезем 2,5 млн пассажиров, в том числе 1,3 млн пассажиров на Дальний Восток. И это выше, чем в 2019 году, когда мы перевезли 2,3 млн", - сравнил он. Так что гражданам программа нравится, и глава "Аэрофлота" попросил поддержать предложение по ее реализации и в 2022 году. Напомним, что билет можно купить по фиксированной цене вне зависимости от сезона, по направлениям Дальний Восток, Крым и Калининград.

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