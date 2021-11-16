Модель Captain Cook High-Tech Ceramic - одна из главных новинок года компании Rado, кульминация многолетних исследований и разработок, вершина коллекции Captain Cook.

В часах, созданных полностью из высокотехнологичной керамики, по-настоящему проявляется ДНК бренда. Часы оснащены наиболее выдающимися разработками Rado: корпусом конструкции "моноблок" из инновационной высокотехнологичной керамики, обладающей устойчивостью к появлению царапин и гипоаллергенностью, механизмом Rado R734 и пружиной Nivachron, защищающей часы от воздействия магнитных полей.

Скелетонизированная модель в корпусе диаметром 43 мм предлагается с черным или синим циферблатом, на керамическом браслете или на каучуковом ремешке.