Адвокатура проведет день бесплатной правовой помощи детям

В Федеральной палате адвокатов сообщили о проведении Всероссийского дня бесплатной юридической помощи "Адвокаты - гражданам". Адресатами акции станут несовершеннолетние. День бесплатной правовой помощи назначен на 19 ноября, но в некоторых регионах он пройдет 17 числа.

"В эти дни квалифицированную юридическую помощь смогут получить все обратившиеся к адвокатам дети, а также граждане по всем без исключения вопросам, относящимся к защите прав и законных интересов детей", - рассказывают в Федеральной палате адвокатов.

Так, 17 ноября адвокаты АП Костромской области проведут прием граждан в помещении региональной Общественной палаты. В муниципальных районах и городских округах области прием граждан будет организован адвокатами, осуществляющими деятельность на территориях этих районов и округов. Но все же большинство региональных палат запланировало участие адвокатов в акции именно на 19 ноября.

Например, адвокаты Москвы по видео-конференц-связи (с использованием платформы Zoom) проведут устные консультации по вопросам, связанным с защитой интересов несовершеннолетних. Вопрос адвокату можно задать заранее, направив его на электронную почту vopros@advokatymoscow.ru с указанием в теме письма "Вопрос адвокату". Кроме того, адвокаты окажут правовую помощь гражданам по телефону "горячей линии".

В Адвокатской палате Московской области для того, чтобы повысить эффективность проведения акции, планируют объединить усилия адвокатского сообщества с представителями уполномоченных по правам ребенка, органов опеки и попечительства. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции адвокаты окажут бесплатную правовую помощь с соблюдением мер предосторожности: по телефонам адвокатских образований либо предварительной записи с обязательным использованием средств индивидуальной защиты как гражданами, так и адвокатами.

Конкретные адреса, по которым можно будет получить помощь, в каждом регионе можно узнать на сайте местной адвокатской палаты.