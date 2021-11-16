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16.11.2021 01:31
Рубрика: Культура

Библиотеки Москвы запустили онлайн-встречи с писателями

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 259(8610)
Столичные библиотеки в рамках проекта "Современники" запустили новую серию онлайн-встреч с известными писателями. Пообщаться с ними может любой желающий.

Как сообщили в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров, прямые эфиры будут идти в Instagram на странице библиотек столицы - moslibrary. А за обновлением расписания онлайн-встреч можно следить на сайте online.bibliogorod.ru. Мероприятия проекта пока расписаны до конца нынешнего года. В следующем году, как ожидается, они продолжатся. Первый же эфир этого цикла стартует в 16.00 уже в ближайший четверг, 18 ноября. В гости к онлайн-публике заглянет Григорий Служитель, автор романа "Дни Савелия" о приключениях бездомного кота-философа. Он расскажет, как создавалось произведение, которое принесло писателю несколько престижных премий, и как его ставили в театре. Автор также поделится своими мыслями о литературе, музыке и Москве.

Как записаться на форум охраны памятников культуры

Ровно через неделю, 25 ноября, в 16.00, к онлайн-зрителям придет писатель и журналист Денис Драгунский, который расскажет о своих новых книгах. Он родился в семье классика советской детской литературы Виктора Драгунского и стал прототипом главного героя популярной книги "Денискины рассказы". Денис Викторович написал около 1400 рассказов и выпустил 22 книги. Читатели смогут задать ему вопросы в чате прямого эфира. Еще через неделю, 2 декабря, "литературную" эстафету примет прозаик Юрий Каракур. Он расскажет о своем дебютном романе "Фарфор", завоевавшем Гран-при премии "Рукопись года-2020". Писатель, в частности, объяснит, чем воспоминания отличаются от художественной прозы.

Прямой эфир с литератором и преподавателем Мариной Степновой запланирован на 10 декабря в 16.00. Она - лауреат премии "Большая книга" за произведение "Женщины Лазаря". Этот роман британская газета The Guardian включила в список десяти лучших, действие которых происходит в России. Но на предстоящей встрече она расскажет о другой книге - "Сад", которая в этом году получила приз читательских симпатий премии "Ясная Поляна".

Писатель Иван Шипнигов 16 декабря представит роман "Стрим", который вошел в короткий список премии "Национальный бестселлер-2021" и шорт-лист премии "НОС". Это книга-дневник, выстроенная в виде монологов из мессенджера. Иван расскажет, как создавал произведение и чем вдохновлялся.

Кстати

Следить за актуальным расписанием прямых эфиров с писателями лучше на портале "Онлайн.Библиогород" в разделе "Встречи с писателями".

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