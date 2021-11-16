Больше миллиона жителей Подмосковья старше 60 лет привились от COVID-19

Уже более миллиона жителей Московской области старше 60 лет прошли вакцинацию от коронавируса, сообщает Министерство здравоохранения региона.

Как отмечает глава министерства Светлана Стригункова, именно граждане этой возрастной категории находятся в группе риска. "Вирус обостряет уже имеющиеся хронические заболевания, может вызвать серьезные осложнения и привести к печальным последствиям", - напоминает она.

Подмосковье находится в пятерке лидеров по вакцинации населения, однако именно в возрастной группе 60+ показатели региона не блестящие - 15-е место в стране. Для удобства пожилых граждан пункты вакцинации от коронавируса открыли в стационарных отделениях больниц, там можно сделать прививку без предварительной записи.