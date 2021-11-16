Более 90 тысяч элементов навигации заменят перед пуском 10 станций БКЛ

К открытию Большой кольцевой линии метро установят более 90 тысяч новых элементов навигации. Подробности сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Так, заменят больше 30 тыс. схем в вагонах и на колоннах экстренного вызова, это позволит легко найти новые станции. Поменяют 59 тыс. указателей на инфраструктуре и в поездах - чтобы не потеряться при пересадке. А также установят 918 лайтбоксов - они помогут найти выходы, другие станции и остановки наземного транспорта.

Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, программа развития метро является приоритетной. Запуск нового участка - важное событие. "Впервые в истории одновременно будет введен участок такого масштаба, - сказал Ликсутов. - К его открытию мы подготовили 90 тысяч элементов навигации, которые помогут ориентироваться пассажирам. В день запуска будет работать аудиоинформирование - на эскалаторах и в вагонах поездов мы будем сообщать об открытии новых станций, также сотрудники ЦОМП помогут построить новый маршрут".