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16.11.2021 13:58
Рубрика: Культура

Эрмитаж и ГМИИ им. Пушкина открыли крупные инклюзивные проекты

Текст: Инга Бугулова
ГМИИ им. Пушкина и Эрмитаж почти синхронно открыли большие проекты, посвященные людям с инвалидностью. В Петербурге это выставка "Незримое искусство: расширяя границы возможного", в Москве (а если точнее - и в филиалах Пушкинского музея по всей стране) - инклюзивный фестиваль "Карта уязвимости".

"Инклюзивные проекты - это проекты для всех, а не только для людей с ограниченными возможностями. Все мечтают трогать вещи в музее, и эта мечта осуществляется благодаря слабовидящим людям", - отмечает директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

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"Незримое искусство" - для Эрмитажа проект принципиальный. Еще в 2018 году на выставке шедевров Лейденской коллекции представили трехмерную тактильную копию автопортрета Рембрандта. Это был первый шаг в сторону инклюзии. Теперь музей находит и демонстрирует действительно революционные подходы.

"Например, совершенно особая и новая вещь - ковровая тактильность. Вместе с Азербайджанским национальным музеем ковров мы создали объемы, которые можно потрогать, и почувствовать, что изображено на древнейших коврах-шедеврах, хранящихся в собрании Эрмитажа", - говорит Михаил Пиотровский.

Божество и всадник. Воспроизведенный фрагмент войлочного ковра Пазырыкская культура Шерсть. Войлок 50 х 60 см. Государственный Эрмитаж Фото: Пресс-служба Эрмитажа

Один из таких - Пазырыкский, древнейший из ныне известных войлочных ковров. Специалисты воссоздали в объеме его фрагменты, а еще - фигурку войлочного лебедя. Все это дает возможность не только ощутить рельеф изображения, но и приблизиться к пониманию технологии работы с ворсом и войлоком. А вот фрески Пенджикента (город, в V-VIII веках существовавший на территории современного Таджикистана) станут открытием для всех - сейчас их рисунок едва читается, разглядеть его непросто и человеку с хорошим зрением, а трехмерная и анимированная реконструкция покажет древний памятник во всей красе. Кстати, Пенджикентская живопись - один из древнейших прообразов современного комикса.

Пушкинский музей ведет тему инклюзии тоже не первый год - нынешняя "Карта уязвимости" уже пятая по счету. Фестиваль свяжет Москву, Владикавказ, Екатеринбург, Калининград, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Томск. В программе - дискуссии о доступности музея и о том, стоит ли подписывать произведения искусства или довериться чувствам, облегченные экскурсии для взрослых и детей, экскурсии на жестовом языке и с тифлокомментированием - от актуальных выставок до древних культур.

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"Принятие собственной уязвимости в первую очередь связано с отказом от веры в единичного субъекта и осознанием всеобщей взаимозависимости. Инклюзия - процесс создания культурной среды без исключенных, где любой опыт и особенности могут обогащать и трансформировать друг друга", - уверены кураторы фестиваля Евгения Киселева и Егор Рогалев.

Ковер войлочный Войлок, сухожильные и шерстяные нити 640х450 см. Могильник Пазырык, курган 5, сер. III в. до н.э. Раскопки С.И.Руденко 1949 г. Фото: Пресс-служба Эрмитажа

Среди участников "Карты уязвимости" директор пинакотеки Брера Джеймс Брэдберн, директор Венского Музея истории искусств Сабине Хааг, директор музея современного искусства в Ганновере Райнхард Шпилер и многие другие.

Какие инклюзивные проекты фестиваль уже создал за годы своего существования, можно будет узнать с помощью QR-кодов - в городах присутствия Пушкинского музея появятся специальные афиши.

Навигатор

Выставка "Незримое искусство: расширяя границы возможного" будет открыта в Главном штабе Эрмитажа до 12 декабря. Для входа в музей необходим QR-код.

Фестиваль "Карта уязвимости" пройдет с 15 по 28 ноября в смешанном - онлайн и офлайн - формате. Полную программу можно посмотреть на сайте. Все мероприятия бесплатны, но необходимо предварительно зарегистрироваться.

Всадник. Воспроизведенный фрагмент ворсового ковра Пазырыкская культура Шерсть. Ворсовое и безворсовое ткачество 40 х 52 см. Государственный Эрмитаж, Азербайджанский национальный музей ковра Фото: Пресс-служба Эрмитажа
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