Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья

В Москве идут последние приготовления к открытию зимнего сезона. Дата пока официально не объявлена, но, по расчетам специалистов, произойти это может ближе к последним выходным ноября. Где в этом году появятся новые объекты зимнего отдыха и на чем можно прокатиться с ветерком, выяснил корреспондент "РГ".

В предстоящем зимнем сезоне в 15-миллионной Москве подготовлено четыре тысячи объектов зимнего отдыха. Большая часть из них - это катки и лыжни, но есть и горки для тюбингов, снежные городки, трассы для катания на собачьих упряжках и многое другое. Конечно, пока за окном плюс и нет снега, горки не построишь, но катки с искусственным покрытием могут работать и при такой температуре. Всего их подготовлено в городе более 150. Самый крупный - каток на ВДНХ площадью 20,5 тысячи квадратных метров. На втором месте по размерам - 16 тысяч квадратных метров - каток в Парке Горького, сейчас здесь завершается монтаж оборудования. К слову, в Сокольниках в этом году катка с искусственным покрытием не будет, но зато в городе можно будет покататься на новых площадках. Так, например, впервые в этом году встать на коньки можно в южной части Северного речного вокзала. Летом здесь была площадка для волейбола, сейчас на этом пространстве в 1150 квадратных метров уже намораживается лед. Работы планируется завершить в самое ближайшее время. Для удобства посетителей есть раздевалки, пункт проката инвентаря, а отдохнуть можно на трибунах, вмещающих до 100 человек.

Впервые заработают три новых катка с искусственным покрытием на северо-востоке столицы. Первый из них расположен в обновленном сквере на улице Хачатуряна. С катка открывается прекрасный вид на благоустроенный в индийском стиле сквер. "Бесплатный каток будет популярен, ведь рядом расположена продуктовая ярмарка", - уточнили в пресс-службе. Еще два новых катка - в Олонецком проезде и в сквере у Лазоревого проезда, откроют на территории создаваемого "Парка Яуза". Как уточнил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков, в этом году в "Парке Яузы" также будут работать 23 объекта зимнего отдыха: четыре лыжные трассы, три ледяные горки и 15 универсальных площадок.

Лыжники смогут начать сезон на всепогодных лыжных трассах протяженностью 1,5 и 3 километра в парке "Сокольники". Как только выпадет снег, в парке обещают накатать еще более 16 трасс общей протяженностью почти 50 километров. Новые лыжные трассы откроются в парке "Хованская дубрава" на территории Новой Москвы. Отметим, что почти все природные парки проложат свои лыжные маршруты, например, трассы появятся в районе Борисовских прудов, парке Фили, парках 850-летия Москвы, Мещерском парке, в Братеевской пойме, музее-заповеднике "Коломенское" и природно-историческом парке "Москворецкий" и многих других. Длина каждой трассы - от 3 до 10 километров.

Впервые покататься на снежных и ледяных горках можно в Таганском парке и парке Дубки. Новую горку для катания на тюбингах продолжат на улице Дольской, входящей в состав ландшафтного музея заповедника Царицыно.

Около четырех тысяч объектов зимнего отдыха откроют в столице

Покататься на собачьей упряжке или на оленях можно в парках Измайлово, Сокольники и Кузьминки. А для тех, кто любит горнолыжный спорт или катание на сноуборде, трассы подготовят на улице Металлургов и на Крылатской улице.

Напомню, на каждом из подобных объектов есть освещение, пункты медпомощи, теплые раздевалки и туалеты. У многих зон есть и пункты проката спортивного инвентаря. Стоимость аренды разная, цена часового проката коньков, лыж или тюбингов начинается от 250 рублей. А 10-минутное катание на животных - от 400 рублей. Посещение всех объектов возможно с соблюдением эпидемиологических норм.