Хуснуллин: ВСМ Москва - Санкт-Петербург будут строить поэтапно

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург не отменено, а разбито на этапы. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин на площадке форума "Транспортная неделя - 2021".

Как отметил вице-премьер, план по строительству ВСМ есть. Выход из Москвы будет построен в рамках развития МЦД. Выход из Санкт-Петербурга также строится. Соединять две части планируется в дальнейшем, если будут финансовые возможности.

"То есть мы дорогу не откладываем совсем, но разделяем на этапы и делаем сейчас то, что является первоочередным", - сказал Хуснуллин.

Он пояснил, что сейчас ресурсы сконцентрированы на строительстве железной дороги на Восточном полигоне. Там идет колоссальный объем работ, но материалы дорожают. "Чтобы подстраховаться, сконцентрировались на Восточном полигоне. Когда будут финансовые и организационные возможности, вернемся к ВСМ", - заявил Хуснуллин.