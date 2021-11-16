Хуснуллин: ВСМ Москва - Санкт-Петербург будут строить поэтапно

Новости

Цены на газ в Европе резко взлетели выше 1040 долларов 14:07
Курорты Краснодарского края не закроют зимой из-за COVID-19 14:02
Власти намерены разобраться с проблемой строительства жилья для сирот 14:01
Хуснуллин: Основной ход М-12 запустят в 2023 году 14:00
Суд Антальи снял запрет на выезд россиян, подозреваемых в поджоге 13:58
Минпросвещения: Введение QR-кодов для сотрудников школ не обсуждается 13:54
Глава "Аэрофлота" попросил Путина поддержать программу плоских тарифов в 2022 году 13:51
Железнодорожной магистрали Москва - Брест исполнилось 150 лет 13:40
Шойгу проверит части Западного военного округа 13:39
Генпрокуратура: В трети регионов выявлен лекарственный сговор 13:32
Госконтроль за оборотом алкоголя ужесточат на фоне массовых отравлений 13:30
Nord Stream 2 AG создаст "дочку" для части трубы в Германии 13:30
Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией на две недели 13:27
Под дном Азовского моря нашли несколько пластов пресной воды 13:24
Прокуроры потребовали взыскать с коррупционеров 52 млрд рублей в 2021 году 13:21
У белорусской армии есть план реагирования на развитие событий на границе 13:18
Началось создание первого образца ударного дрона "Сириус" 13:08
Польша применила водометы и слезоточивый газ в ответ на штурм границы 13:03
Цена газа в Европе снова превысила 1000 долларов 12:45
Оперштаб: в Москве выявлено 2606 новых случаев COVID-19 12:27
На границе Беларуси и Польши мигранты начали ломать заграждения 12:27
Белоусов: Введение QR-кодов на транспорте будет тщательно проработано 12:24
Больше миллиона жителей Подмосковья старше 60 лет привились от COVID-19 12:07
Вышел трейлер первого российского художественного фильма про пандемию 12:02
Роспотребнадзор на 2 года продлил действие правил профилактики COVID-19 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
16.11.2021 13:02
Рубрика: Экономика

Хуснуллин: ВСМ Москва - Санкт-Петербург будут строить поэтапно

Текст: Евгений Гайва
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург не отменено, а разбито на этапы. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин на площадке форума "Транспортная неделя - 2021".

Как отметил вице-премьер, план по строительству ВСМ есть. Выход из Москвы будет построен в рамках развития МЦД. Выход из Санкт-Петербурга также строится. Соединять две части планируется в дальнейшем, если будут финансовые возможности.

В России начались испытания поезда "Ласточка" с автопилотом

"То есть мы дорогу не откладываем совсем, но разделяем на этапы и делаем сейчас то, что является первоочередным", - сказал Хуснуллин.

Он пояснил, что сейчас ресурсы сконцентрированы на строительстве железной дороги на Восточном полигоне. Там идет колоссальный объем работ, но материалы дорожают. "Чтобы подстраховаться, сконцентрировались на Восточном полигоне. Когда будут финансовые и организационные возможности, вернемся к ВСМ", - заявил Хуснуллин.

В регионах Экономика Транспорт Железные дороги Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Зампред комитета ГД опроверг возможность испытаний противоспутникового оружия
Вакцинированные могут не самоизолироваться после контакта с больным COVID
На границе Беларуси и Польши мигранты начали ломать заграждения
Минздрав разрешил Pfizer провести в РФ исследование лекарства от COVID-19
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19
Самозанятые получили возможность торговать на крупных маркетплейсах
Есть ли смысл платить за электроэнергию по разным тарифам днем и ночью