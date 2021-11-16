Как заработать на Новый год более 100 тысяч рублей

За полтора месяца до Нового года в Москве начали появляться вакансии для желающих подработать в каникулы. В основном речь идет о проектной занятости: договор заключается на период, пока вся страна отдыхает. Потом уже после праздников можно вернуться на свою обычную работу с приличным денежным запасом.

Почти 300 тысяч человек покатались в прошлом сезоне на самом большом искусственном катке столицы. Фото: Сергей Куксин

До 150 тысяч рублей за каникулы может получить... Дед Мороз. Точнее, актер, который готов исполнить эту роль. Как сообщили "РГ" в одной из компаний, набирающих аниматоров, работа предусмотрена на период с 1 декабря по 10 января. В обязанности Дедов Морозов входит участие в развлекательных программах для детских групп. Эта вакансия подойдет веселым и обаятельным людям. Дедам Морозам предстоит ездить по вечеринкам, которые устраивают звезды спорта, эстрады и крупные компании. Гонорар дедушки - не менее 4 тысяч рублей в час, в день - минимум 12 тысяч.

"Время перед новогодними праздниками - самая горячая пора для тех, кто хочет найти временную работу или частичную занятость с достойной оплатой труда, - рассказывает руководитель городского центра "Моя карьера" Ирина Швец. - Наши специалисты отобрали самые привлекательные предложения в крупных компаниях Москвы". В общей сложности в городской базе оказалось более 500 вакансий. И претендентам выдающихся актерских способностей и не нужно.

Достаточно лишь желания зарабатывать и в краткие сроки обучиться чему-нибудь новому. Работодатели охотно идут навстречу, ведь Новый год - время всплеска покупательской активности, комментирует Ирина Швец. Городская онлайн-ярмарка вакансий на Новый год состоится 18 ноября в 15.00, желающим необходимо зарегистрироваться по ссылке mycareermoscow.timepad.ru/event/1841164/. Например, соискателям предложат вакансии оператора проката на каток, бариста, мерчендайзера, аккаунт-менеджера, курьера, комплектовщика и другие.