Калужские рестораторы объединились в кофейный клуб

В Калуге появился кофейный клуб - объединение рестораторов, специализирующихся на приготовлении кофе.

Кофейня для посетителя может стать местом работы и отдыха, а также одним из элементов туристической привлекательности места. Фото: Петр Ковалев/ ТАСС

- Про Калугу будут говорить как про город, в котором развивается гастрономический туризм, где знают, что такое хороший кофе, и умеют его правильно подавать, - обозначил цель создания Калужского кофейного клуба один из его членов, победитель фестиваля KALUGA STREET FOOD в номинации "Лучший напиток" Арсений Рейнус.

Агентство развития бизнеса после проведения регионального гастрономического лагеря "Гастрокэмп-2021" и участия калужских бариста в серии фестивалей "Вкусный сентябрь" организовало встречу рестораторов и руководителей кофеен с представителями фермерских хозяйств, где рассказали об эксклюзивных блюдах, десертах и напитках нового калужского меню из местных продуктов. По словам заместителя руководителя Агентства Ирины Хаврошиной, идея сотрудничества с калужскими производителями вызвала большой интерес. Наиболее активными оказались руководители городских кофеен. Они решили создать сообщество для того, чтобы решать общие вопросы взаимодействия с поставщиками, участвовать в мероприятиях и организовывать совместное обучение.

- Я принял участие в серии мероприятий потому, что захотелось поделиться наработками, рассказать, что у нас есть, посмотреть, что предлагают другие кофейни. Калуга - город самобытный и очень интересный. Конечно, в кофейном бизнесе есть франшизы, но очень радует то, что есть и уникальные люди, с которыми хочется участвовать в совместных проектах. У каждого предпринимателя свой путь, своя философия, - рассказал Арсений Рейнус.

Рецепты напитков уникального калужского меню разработали именитые российские бариста на основе фермерских продуктов калужских производителей в ходе регионального гастрономического лагеря "Гастрокэмп-2021".

- Идея нам очень понравилась, но мы пошли дальше и создали объединение "Калужский кофейный клуб", - поделился Арсений.

По его словам, надо совместно нести кофейную культуру, общую идею, создавать уникальные калужские напитки для привлечения туристов. Арсений уверен, что конкуренция в этом бизнесе только помогает, ведь нет ни одной похожей кофейни.

Рецепты напитков уникального калужского меню разработали именитые российские бариста

- Создание напитков - творческий процесс, который выводит заведения на новый уровень, - поясняет ресторатор.

Его авторская кофейня начиналась с семейных мероприятий, которые вывели на идею создания места, где можно собраться, отдохнуть с детьми. Теперь здесь проходят творческие вечера, мастерские, ставятся семейные спектакли.

- В этом и есть концепция заведения. Помимо того что здесь можно выпить авторский кофе, гости могут поучаствовать в событиях: просмотрах кинофильмов, концертов, поэтических вечерах. В кофейне проходят и наши социально ориентированные мероприятия для детей, - рассказал Арсений Рейнус.

Вместе с супругой Ириной они реализуют интересные социальные проекты: "ЧИТАЙМАМ", "Благотворительный фестиваль яблочных пирогов", участвуют в инклюзивных фестивалях и сотрудничают с фондом "Волонтеры - детям".

Но все же кофейня - это прежде всего кофе и другие напитки. Изначально Арсений был поваром, дослужился до сушефа. Но ему всегда было интересно творить, предлагать что-то нестандартное, искать разные вкусы, а также возможности их достойно воплотить. Конечно, предлагают в его кофейне и классический кофе.

- В этом направлении работаем, обучаемся, поднимаем профессиональный уровень и задаем высокую планку обслуживания, - подчеркнул шеф. - Но кофе многогранен. Мы представляем и авторские молочные напитки из козьего и коровьего молока, и черный кофе с различными вкусами. Все добавки натуральные, потому что их мы готовим сами, используя пряные травы, ягоды. Наше ноу-хау - выпаривание алкоголя. Лишаем его спирта, оставляя только то, что нужно.

Для приготовления напитков Арсений делает ставку на местную продукцию. Молоко - козье и коровье - им поставляет крестьянско-фермерское хозяйство семьи Чуриковых, которое находится в деревне Острожное Дзержинского района. Для приготовления классического кофе используют молоко из Медынского района. Для десертов - калужские сыры, а также малину, которую выращивают в местных теплицах. По словам ресторатора, поставщики еще ни разу не подводили.

На первом заседании Калужского кофейного клуба владельцы кофеен подняли вопрос финансовой поддержки бизнеса. Как рассказала корреспонденту "РГ" Ирина Хаврошина, компаниям - участникам Калужского кофейного клуба будет оказываться всесторонняя помощь в проведении мероприятий. В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" члены клуба смогут претендовать на поддержку в получении льготных кредитов и грантов. Специалисты центра "Мой бизнес" помогут составить бизнес-план и дадут профессиональные консультации по вопросам развития собственного дела.

Кстати

Пока в кофейном клубе состоит восемь заведений общественного питания, специализирующихся на приготовлении напитков. Но список участников будет расти, уверены в Агентстве развития бизнеса, поскольку это объединение предпринимателей, заинтересованных в сотрудничестве и совместном решении актуальных вопросов развития бизнеса. Не исключено, что членами клуба станут не только те, кто готовит напитки, но и истинные ценители кофе.