Липецкая область будет сотрудничать с Русским географическим обществом

Подписание соглашения и сотрудничестве между администрацией Липецкой области и Русским географическим обществом состоялось в Москве. Свои подписи под документом поставили глава региона Игорь Артамонов и вице-президент РГО Николай Касимов.

Документ определяет основы совместной деятельности в области изучения и популяризации географии и смежных наук, сохранения природы и культурного наследия, повышения качества образования, а также развития и освоения территории региона путем реализации научных, экологических, социальных, культурных программ и проектов. РГО и администрация Липецкой области намерены содействовать продвижению познавательного туризма, формированию культуры, чувства любви и бережного отношения к родному краю, истории и природе России.

Николай Касимов в приветственном слове подчеркнул, что работа региональных отделений РГО в значительной степени зависит от местных властей и меценатов. Для реализации проектов очень важны дружеские и рабочие отношения. Совместная научно-исследовательская, экспедиционная, издательская и другая деятельность является позитивной и продуктивной моделью существования общества. Он вручил Игорю Артамонову членский билет Русского географического общества и поблагодарил за то, что губернатор сам возглавил Попечительский совет Липецкого отделения Русского географического общества.

Игорь Артамонов рассказал, что его всегда интересовала география. В школе по этому предмету он получил похвальную грамоту.

- Большое спасибо за предоставленную возможность вступить в члены Русского географического общества. Это знаковое событие. Я надеюсь на развитие сотрудничества на нашей липецкой земле, - подчеркнул Игорь Артамонов.

В своей речи Игорь Артамонов также напомнил о том, что знаменитый путешественник, вице-председатель Императорского Русского географического общества Петр Семёнов-Тян-Шанский оставил большое историческое наследие на территории Липецкой области. Регион заинтересован не только в его сохранении, но и в развитии. В планах - получение федерального статуса музеем-усадьбой Семенова-Тян-Шанского, превращение его в круглогодично доступный для посетителей культурный и туристический объект всероссийского масштаба. В ходе встречи также было подписано соглашение между Русским географическим обществом и музеем-усадьбой Семенова-Тян-Шанского. Оно предусматривает организацию и проведение совместных проектов и мероприятий.

- Наша государственность строится на трех китах - язык, география, история. Два из них связаны с именем Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского, который родился на нашей земле, - подчеркнула директор музея-усадьбы Галина Нестерова.

Она назвала проект развития музея-усадьбы Семёнова-Тян-Шанского, создание здесь федерального заповедника - во многом идеологическим вопросом. В последние годы Липецкая область серьезно продвинулась в направлении его реализации и надеется на поддержку Русского географического общества. Заместитель исполнительного директора - директор Департамента регионального развития РГО Сергей Корлыханов со своей стороны добавил, что совместная работа в этом направлении уже ведется. Общество готово включить музей-усадьбу Семенова-Тян-Шанского в свой список туристических объектов, рекомендованных к посещению, а также поддержать создание федерального заповедника.